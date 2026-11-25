Вместо вътрешният министър Иван Демерджиев да обяснява какви сигнали имало срещу Благо Коцев, да провери този Дънката. Да види какъв е този строителен бизнес, има ли там пране на пари, има ли връзки с Таки, например. Има ли някакви други престъпни връзки на този човек, призова Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, по бТВ.

Това, което се случи от ОИК във Варна е безпрецедентно. Практически представителите на почти всички партии единодушно да изхвърлят кмета, след което националните лидери на тези партии да се отрекат от своите представители, коментира Мирчев.

Голямата тема обаче е не толкова дали един представител на коалицията е гласувал по грешен начин, а защо е възможно това в един български град, цялата Общинска избирателна комисия практически да бъде подчинена на интересите на местни бизнес структури, допълни той.

„Отговорът го даде Благомир Коцев и каза – „Даниел Славов – Дънката. Този Дънката е доста известен. През 2024 година той беше в списъка с купувачи на гласове на „Българските елфи“. Ние от „Да, България“ подадохме сигнал срещу него за купуване на гласове, включително до ДАНС, до контраразузнаването. Знаете ли какво става на този сигнал? Нищо. Никакво разследване срещу него, въпреки че близка до него дама беше депутат от ГЕРБ с рекорден национален рекорд за брой преференции в няколко варненски села. За всички е ясно какво става, но големият проблем е, че един град може да бъде овладян от бизнес структури“, посочи депутатът от „Да, България“.

„Най-недоволни от новия ВСС са Делян Пеевски и Бойко Борисов. И това трябва да отговори на всички хора дали има някаква сглобка. Ние преди изборите слушахме, че сме били сглобка с Пеевски и Борисов, сега след изборите вече слушаме, че сме били сглобка с Радев. Реалността е, че трябват 160 гласа, за да се осигурят тези 160 гласа в парламента, трябва да се направи много внимателна селекция какви хора влизат във ВСС. Според мен влязоха доста добри професионалисти“, коментира Ивайло Мирчев.

„Трябва да изберат главен прокурор. Политиците не трябва да им се месят. Следващият главен прокурор трябва да вкара малко депутати, министри в съда, съответно те да бъдат осъдени и за корупция, тогава, когато такава има. Защото ние 20 години си говорим за това. В Румъния има две правителства в затвора, има двама премиери, има много кметове, има много висши съветници, висши длъжностни лица.

В България обаче, ние сме, ако гледаме решението на съда, ние сме най-некорумпираната държава. И една от причините е прокуратурата, която разпъва чадър над определени политици, над определени бизнеси“, посочи той.

Европейската комисия даде оценката си за бюджета на управляващите, които харчат като луд с картечница и поставят България в опасност, коментира Ивайло Мирчев, след като вчера ЕК задейства процедурата за налагане на глоба на страната заради неспособността на правителството да овладее бюджетния дефицит.

“Бюджетът трябва да бъде оттеглен и преработен още днес, така че дефицитът от 4.2% да падне на 2.8%. Имаме готов план с конкретни стъпки как да стане това. В противен случай след налагането на глоба, могат да ни спрат и еврофондовете. Това не е заплаха, а предупреждение, защото имаме финансов министър, който представа си няма от тази работа и излъга гражданите за идеите му за национализация на техните спестявания във втория пенсионен стълб”, заяви Мирчев.

Политическият лидер напомни, че през последните седмици формацията му почти ежедневно алармира за възможна реакция от Брюксел срещу липсата на фискална дисциплина в България. Министрите в кабинета “Радев” обаче отричаха и твърдяха, че това е невъзможно.

“Не трябва да приемаме ЕК като някой с камшик, който ни наказва. Напротив, тя се да помогне на правителството да не изпадне в дългова спирала, да нямаме подобни огромни дефицити. Единственият начин да не се стигне до глобата е квалифицирано мнозинство при гласуването в Съвета на ЕС, но това е много трудно постижимо”, разясни Мирчев.

Народният представител отново посочи конкретните идеи на ДБ за намаляване на разходите и увеличаване на приходите, така че дефицита да падне до 2.8%.

“От централния бюджет взимаме 800 000 млн евро, които дори от Министерството на финансите не могат да отговорят защо са заделени. Относно данъчните приходи - можем спокойно да ги повишим с половин милиард евро при предвидена инфлация от 6%. Това означава още приходи в бюджета”, заяви Мирчев.

Предложението на ДБ включва орязване с 16% на парите за издръжка в министерствата, намаляване с 250 млн. евро на капиталовите разходи, увеличаване на данъчните приходи, по-високи такси за хазартния бизнес и премахване на огромните бонуси за хора на висши длъжности в държавата.

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