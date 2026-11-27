Нескончаемите аварии в топлопреносната мрежа в началото на отоплителния сезон извадиха жителите на 20 столични квартала на възловото кръстовище Орлов мост. Хората протистират срещу липсата на парно и топла вода заради ремонтите.

В проявата, организирана в социалните мрежи, се включиха жители на „Дружба“, „Младост“, „ Изгрев“, „Студентски град“, „Редута“, „Лозенец“, „Витоша“ и други квартали.

Протестът е съгласуван със Столичната община.

Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването. Основното им искане е "Топлофикация София" да осигури надеждна услуга срещу сметките, които заплащат.

„Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“, заявиха организаторите в призива си, разпространен в социалните мрежи, цитирани от БТА.

Само днес има шест нови аварии по топлопреносната мрежа.

Допълнителен проблем е дългът на „Топлофикация София“ от над 1,3 милиарда евро към „Булгаргаз“ и Българският енергиен холдинг.

Преди дни „Булгаргаз“ изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД, както и до всички компетентни институции, с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. Иначе заплаши да потръси правата си по съдебен път.

Кметът на София Васил Терзиев коментира вчера след инициираната от него среща с ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД и представители на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с авариите в студентските общежития и други части от столицата, че трябва да се направят големи инвестиции в „Топлофикация София“, за да може дружеството да бъде закрепено финансово и да бъде подменена мрежата.

СОС го подкрепи за започване на процес по финансово и техническо оздравяване на „Топлофикация София“ с участието на Световната банка.

Следете новините ни в :