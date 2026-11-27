Граждани и местни политици се противопоставиха на планове за изграждане на мащабен ВЕИ парк в района на село Богьовци, община Костинброд.

Те настояха компетентните институции да не допускат формалното провеждане на процедурата, а вместо това да осигурят прозрачно и пълноценно обсъждане на всички възможни въздействия на инвестиционното предложение.

Гражданите пожелаха да бъдат разгледани интересите и правата на всички засегнати жители, както и последиците върху природата и условията на живота в района.

Стоян Бешков, професор в БАН, каза, че в района, в който е планиран фотоволтаичния проект, се среща видът Карабус хунгарикус. По негови думи видът се среща само на това място от целия Балкански полуостров.

"По брой на видове от НАТУРА 2000, това е богат район, по-богат от цяла Рила, Пирин и Западните Родопи", допълни той.

Ирина Матеева, отговорник по европейските политики на Българско дружество за защита на птиците заяви, че въпросното място е част от НАТУРА 2000.

"Вашият проект е разположен в две защитени зони от НАТУРА 2000. И противоречи на специфичните цели на опазването на видовете в двете защитени зони. И това ние сме го аргументирали много ясно в нашите становища. Всички знаем, че компетентният орган не може да вземе положително решение за даден проект, когато той противоречи на целите на опазване на видовете и местообитанията в НАТУРА 2000. Това е решение на Европейския съд и всички страни членки на Европейския съюз трябва да съобразяват с него", уточни тя.

Адвокатът на инициативния комитет Красимита Крумова добави, че докладът, който обяснява как природата няма да бъде засегната, не отговаря на действителността.

"Но особено ме потресе наглостта в доклада да пишат, че нямало притеснения, защото през 2025 година била опожарена част от земите", поости тя.

Юлиян Ангелов, част от Общинския съвет, подкрепи позицията на местните жители.

"В Общинския съвет наистина има 5 човека, които ви подкрепят от самото начало и не сме се продали или предали на други интереси. Борбата продължава", подчерта Ангелов.

Адвокат Яничка Методиева посочи, че е нарушен член 25 от Закона за ползването на земеделските земи, защото няма икономическа обосновка за проекта.

"Българската земя по член 21 от Конституцията е особена защитена територия на българския народ. Вие искате да застроявате тези съоръжения върху плодородна земя и пасища — това, което българският народ използва за своята храна", добави тя.

По нейни думи съгласно Закона за общинската собственост, за да се предостави земеделска земя за изграждане на подобни съоръжения, трябва да има икономическа обосновка, полза и необходимост за населението.

"Какво се цели с този проект? Каква ще е обществената полза?", пита Методиева.

Във връзка с факта, че общественото обсъждане беше проведено в работно време в петък, жител на село Градец заяви: "Какво обществено обсъждане правим? Кога ще организирате обсъждане в момент, когато можем да видим наистина хората? Защото аз подозирам, че тук ние сме едно много малко младсиство и то не показва мащаба на местния интерес".

"Мога само едно да кажа. Ние ще се борим с вас. Постройте каквото искате, ние ще го съборим", заяви кметът на Безден.

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