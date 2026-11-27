Тамаш Хак-Ковач ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Банка ДСК в края на годината и ще продължи професионалния си път в Унгария в друг сектор. Това съобщиха от банката на официалния си сайт.

В съобщението се посочва, че от 1 януари 2027 г. до назначаването на нов главен изпълнителен директор и след преминаването на необходимите регулаторни процедури банката ще бъде ръководена временно от Славейко Славейков. Той е член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно“.

Тамаш Хак-Ковач е начело на Банка ДСК през последните шест години, през които е осъществена мащабна трансформация на финансовата институция. Под негово ръководство банката е ускорила дигитализацията си, обновила е корпоративната си култура и е затвърдила позицията си на българския пазар, се посочва в съобщението.

От „ОТП Груп“ (OTP Group), част от която е Банка ДСК, изразяват признателност за приноса на Хак-Ковач към развитието на банката и му благодарят за неговото лидерство и отдаденост.

Групата остава ангажирана с бъдещото развитие на Банка ДСК и ще продължи да надгражда постигнатото през последните години, допълват от финансовата институция.

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