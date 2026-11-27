УЕФА започва дисциплинарна процедура след безредиците по трибуните на „Велодром“ по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа.
Европейската футболна централа ще разгледа инцидентите, при които се стигна до сериозни сблъсъци между привърженици на двата отбора, а разследването може да доведе до санкции за френския клуб.
В случая ще бъде обърнато внимание не само на поведението на феновете, но и на организацията и мерките за сигурност на стадиона. Според дисциплинарния правилник на УЕФА домакинът носи отговорност за реда и безопасността в и около съоръжението преди, по време и след срещата. специално внимание ще бъде отделено на мерките за сигурност на домакините от Марсилия, които са задължени да гарантират безопасността на стадиона и около него.
Съгласно правилника на централата подобни инциденти могат да бъдат разглеждани като нарушения на член 16, който урежда реда и сигурността по време на мачовете. Сред възможните наказания са финансови глоби, частично или пълно затваряне на стадиона, забрана за продажба на билети на привържениците за гостувания, както и провеждане на срещи без публика. При особено тежки случаи правилникът предвижда дори отнемане на точки или условно изключване от турнирите на УЕФА.
От Левски вече изразиха недоволство от организацията на гостуването, като изпълнителният директор Даниел Боримиров разкри, че клубът е поискал мачът да бъде прекратен още на почивката заради случващото се по трибуните. Българският клуб твърди, че предварително е предупредил УЕФА за потенциалните рискове около двубоя.
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6425
5
27.11 2026 в 13:02
-2600
4
27.11 2026 в 12:49
Тази "Европа" която ви спира еврофондовете, налага ви финансови санкции, бие и . . .плюе на вас !
Не след дълго и ще ви последва съдбата на онези глупаци, които излязоха на Майдана в Киев през 2014 година
(срещу 50 евро), а осем години по-късно ги пратиха да гинат на фронта !
1988
3
27.11 2026 в 12:23
-4585
2
27.11 2026 в 12:22
Французите лоши , а българите цветя !
Има причини за тази работа .... но всички предпочитат лесното обяснение ....другите са виновни ....!
Това обяснение е основен подход на Мерзавеца радев ...... другите са виновни , тези преди нас ...... ние сме спасителите ....знаещи и можещи !
Преди Мерзавеца радев да завладее Територията , всички са неправедни , грешни и неспособни ..... само той и военната му Хунта знаят !
Това поведение вече е пренесено и в Брюксел .
26 държави са за войната в Украйна , само Мерзавеца радев е миротворец , като путин , тръмп .
Мерзавеца радев вече и в Брюксел има претенции да е по знаещ и можещ от 26 държави , донесли цивилизацията през вековете !
На това му се казва .... българска простотия ....невежество ...жалка пасмина от нео-комунисти рашисти !
-4585
1
27.11 2026 в 12:14
За агитките на Левски е отдавна известно ,че се употребяват и за политически цели.
Сега като ги биха реват , а те като бият не реват.
В цивилизована Европа мразят българите , защото те официално , чрез правителството на Мерзавеца радев подкрепят путин , Русия и нео-рашисктака агресия над Украйна !
Ако някой не знае , българитевъв Франция са по ненавиждани ,презирани от тълпите преселници идващи от Африка !
Един африканец във Франция има по-висок статут от българин !
Нека кажем истината !
А причината са българите ...... те сами правят лошата си слава на изостанали и нецивилизовани !
Едно говори тук, друго прави в Брюксел. Радев е готов да участва в заема за Украйна
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