Районната прокуратура – Плевен води разследване по сигнал за физическо насилие над непълнолетни деца, настанени във Възпитателното училище – интернат - с. Подем.

На 27 ноември в прокуратурата е образувано досъдебно производство, а случаят е от 25 ноември 2026 г.

Делото е образувано по неотложност и е разпитан свидетел. Направен е оглед на местопроизшествието, иззети са предмети с отношение към воденото разследване, освидетелствани са двама непълнолетни и са назначени медицински експертизи, съобщиха от държавното обвинение.

Пострадалите са настанени в интерната с решение на съответния съд, като възпитателна мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции. Разследването по делото продължава и се провежда от разследващ полицай при РУ – Долна Митрополия, като се полагат всички възможни усилия за установяване на реалната фактическа обстановка и на отговорните за деянието лица, изтъкват от про.

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