Депутатите приеха на първо четене бюджета за държавно обществено осигуряване (ДОО). Това се случи след удължаване на пленарното заседание след гласуването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Законопроектът беше одобрен със 123 гласа "за" на "Прогресивна България". Против бяха 11 депутати от ГЕРБ-СДС, 1 от ДПС, 14 от "Демократична България", 12 от "Продължаваме промяната" и 8 от "Възраждане". Въздържаха се 15 депутати от ГЕРБ-СДС и 17 от ДПС.

В проектобюджета са заложени общо 16,53 млрд. евро, от които 14,67 млрд. евро са предназначени за пенсии, а 1,74 млрд. евро – за социални помощи и обезщетения. Очакваните приходи от осигурителни вноски са 9,34 млрд. евро, като държавата ще предостави допълнително 6,72 млрд. евро за покриване на недостига в осигурителната система.

Предвижда се пенсиите да бъдат увеличени с между 7-8% от 1 юли по швейцарското правило. Минималната пенсия ще нарасне от 347,51 на 374,62 евро, а максималната, която от началото на годината ще бъде 1738,40 евро, също ще бъде осъвременена.

Размерът на осигурителните вноски като цяло се запазва, но се увеличават осигурителните прагове. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 660 евро, а максималният – 2400 евро. Държавните служители и работещите в съдебната власт ще започнат да плащат част от осигуровките си, като възнагражденията им ще бъдат компенсирани, за да не намалеят нетните им доходи.

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398,81 на 450 евро, а родителите, които се върнат по-рано на работа, ще получават 75% от полагащото им се обезщетение вместо досегашните 50%.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице ще се увеличи от 276,10 на 660 евро.

Според министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова бюджетът няма да реши всички проблеми в осигурителната система, но той прави важни стъпки - повишава пенсиите и осигурителните плащания, подкрепя безработните и семействата с деца, създава по-добри условия за работещите родители, насърчава реалните доходи с осигурителния принос и поставя силен акцент върху финансовата устойчивост и адекватност на системата.

"Запазваме размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като същевременно очакваме приходите от тях да нараснат с 990 милиона евро спрямо настоящата 2026 година" посочи социалният министър.

По думите ѝ това увеличение е резултат от ръста на доходите, на минималната работна заплата, осигурителните прагове и максималния осигурителен доход.

Според министъра през 2027 г. трансферът от централния бюджет за покриване на недостига в осигурителната система се увеличава с 237 милиона евро, но има и важен положителен знак - делът на този трансфер в общите разходи на държавното обществено осигуряване намалява от 42,5% през 2026 г. на 40,7% през 2027 г.

"Това показва посоката, в която трябва да вървим - повече приходи, повече осигурителен принос и по-малка зависимост от допълнителното финансиране от държавния бюджет", коментира Ефремова.

От опозицията разкритикуваха така предложения бюджет. За "Демократична България" той трябва да отговаря на три въпроса - ще могат ли хората да подобрят живота си с труда си, как ще помогнем на повече хора да започнат работа и как ще плащаме пенсиите, без да оставяме по-голяма сметка на децата си.

"Благосъстоянието расте, когато хората имат свободата да работят, да започват бизнес и да задържат повече от това, което изкарват. За едно семейство това означава след сметките да останат пари за спестяване. За човек, който работи за себе си, това означава да може да вложи част от дохода си в собствена дейност. За малка фирма това означава да може да си позволи още едно назначение", заяви народният представител Анна Бодакова.

"При свободата на българите да взимат тези решение уверено, трябва да оценяваме и бюджета на държавното обществено осигуряване. Предлагате минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане 660 евро, а минималните прагове във всички дейности и професии да се вдигнат с 6,4%. За човек, който се осигурява на минимума и изкарва същото, това означава по-висока вноска на същия доход. За малък работодател, който обмисля дали да наеме още един човек, това означава, че назначението може да му струва повече и може да се откаже от него. Как сте оценили ефекта на това поредно увеличение в общините, където заплатите са по-ниски и всяко свободно работно място има значение?", попита тя.

В кулоарите на парламента Георги Георгиев от "Възражданe" коментира, че със заложеното в бюджета за ДОО 1,3 млн. български пенсионери остават под прага на бедност, което е 62% от всички пенсионери, и са повече от миналата година.

Очаква се днес да се приеме на първо четене и държавният бюджет за 2027 г.

Следете новините ни в :