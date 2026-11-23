Правителството на Румен Радев смята да превърне България в поредния подстъп на Китай към пазара на Европейския съюз (ЕС), става ясно от информационна бележка на българското Външно министерство (МВнР) от 9 ноември 2026 г, цитирана от "Клуб Z".

Бележката разкрива в детайли официалното посещение на китайския първи дипломат Уан И в София от 18 до 20 октомври 2026 г., предава още Веселин Желев от "Клуб Z" съдържанието на документа.

Три китайски компании в България

„Министър-председателят Радев отбеляза, че приоритет на българското правителство е привличането на крупна стратегическа инвестиция от Китай, отчитайки че дълги години китайските инвестиции са „прескачали" България и са отивали в съседни държави. Страната ни желае да развива амбициозен дневен ред в областта на инвестиционното сътрудничество с Китай и е готова да предостави съдействие за крупна инвестиция в областта на производството на електрически автомобили. (Радев) обясни, че българската страна е в контакт и обсъжда евентуална инвестиция у нас с един държавен и два частни китайски автомобилни производители“, казва се в информацията от Външно.

Пожелателно мислене или прагматизъм?

След срещата на президентите на САЩ, Китай и Русия в Шанджън, българският премиер даде да се разбере, че "Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценностите, докато тези, които в момента са в Китай, са в пространството на прагматизма, на реализма и на интересите".

Субсидираното китайско производство подбива европейските цени. По този начин производители на Volkswagen се принуждават да затварят заводи. Европейската позиция определя Пекин едновременно като партньор за сътрудничество, икономически конкурент и системен съперник. Освен това ЕС е твърдо срещу китайската подкрепа за руската военна машина в Украйна, припомня "Клуб Z".

"Като перспективни области за сътрудничество (Радев) изтъкна подобряването на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност между Европа и Китай, дигиталните и високите технологии, енергетиката, селското стопанство, където България предлага отлични условия“, пише МВнР.

При среща с Уан българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е обявила, че България ще бъде домакин на международна среща на върха по свързаността по направлението България – Централна Азия/Близкия Изток през 2027 г. Радев пък е обещал „страната ни ще положи усилия Китай да бъде поканен на срещата на върха за свързаност, планирана да се проведе през 2027 г. у нас“, разкрива още подробности информационната бележка.

Пекин и София: вечна дружба?

Китайският първи дипломат „изказа задоволство от възможността да посети България след сформирането на ново редовно правителство, чието политическо ръководство изглежда прагматично и стратегически настроено, и сподели увереност, че България ще напредне в своето развитие, а българо-китайските отношения ще се задълбочат още повече. Оцени срещата в ограничен кръг, проведена преди пленарните разговори, като добра възможност за ползотворен и открит обмен на мнения по важни въпроси, в т.ч. ролята на България като мост между Европа и Китай“.

Уан И „сподели увереност, че с новото правителство на България двустранните отношения ще бъдат издигнати на ново по-високо равнище, което би изпратило силен сигнал към китайския бизнес“.

Планирано посещение на Радев в Китай

„Министър Уан отбеляза значението, което китайската страна придава на планираното посещение на министър-председателя Румен Радев в Китай през първата половина на следващата година. Обясни, че настоящото му посещение в България е продиктувано от желанието да подготви ползотворна и резултатна визита на премиера Радев в Китай“.

Тайван също влиза в играта като условие

Политическото условие за устойчив напредък, поставен от Уан, е взаимна подкрепа по въпроси от „основен интерес“. Сред тях са суверенитетът и избраният път на развитие, наред с придържането към „един Китай“, съобщава още "Клуб Z".

„Обърна внимание, че стабилното развитие на двустранните отношения и ползотворното сътрудничество зависят от степента на взаимното политическо доверие. Сподели надежда България и Китай да продължат да се подкрепят взаимно по въпроси от основен интерес, в т.ч. суверенитета и избрания път на социално-икономическо развитие. Изказа благодарност за придържането на България към политиката за „един Китай" и призова страната ни и занапред да се въздържа от официални контакти с Тайван“, предупреждава се още в бележката на МВнР.

В заключение експертите на Външно препоръчват на българските институции да разгледат разговори с Китай за „откриване на редовна ж.п. връзка между България и Китай, както и сътрудничество за развитието на потенциала и модернизирането на българските пристанища“.

От години Китай смята демократично управлявания Тайван за своя територия. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин върху страната.

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