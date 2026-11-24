"Правителството дължи отговори, а не оправдания". Така лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов коментира решението на Европейската комисия да предложи глоба за България заради нарушаването на процедурата по свръхдефицит.

"ЕК препоръчва глоба за България заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?", написа Борисов в профила си във Фейсбук.

"Как и дали ще бъде предотвратена санкцията? Политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна! Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", написа още лидерът на ГЕРБ.

Предвижда се страната ни да бъде глобена с 0,02% от БВП, или около 25 млн. евро, заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Дали това ще се случи, ще стане ясно на 11 декември след решение на Европейския съвет на финансовите министри.

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