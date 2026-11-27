Парламентът прие единодушно осъдителна декларация относно проявите на насилие над българските футболни фенове в Марсилия.
Декларацията беше приета извънредно със 185 гласа "за", без "против" и "въздържали се". Това се случи след призиви на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и бившия премиер от "Продължаваме промяната" Николай Денков, както и след проведено заседание на Председателски съвет. Вносители са народни представители от всички парламентарни групи.
В текста на документа се изразява пълна солидарност с пострадалите български граждани и семейства. Осъжда се всяка форма на агресия, които се определят като несъвместими не само с ценностите на спорта, но и с европейските ценности.
Народното събрание призова компетентните органи на Френската република и УЕФА да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост.
Настоява се за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.
Към текста беше добавена и техническа поправка на "Възраждане", която акцентира на факта, че сред пострадалите български граждани има жени и деца. Предложението беше прието със 173 гласа "за" и един глас "против" от ПП. Въздържали се нямаше.
Деян Милков
Деян Милков завършва журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а средното си образование получава в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.
Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.
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