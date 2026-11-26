Забрана за продажбата на домашна ракия в търговски обекти и нов акциз за мощните автомобили - това решиха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Нарушителите, които продават домашна ракия, ще бъдат глобявани с минимум 1000 евро, а собствениците на автомобили с мощност над 250 kW (340 к.с.) ще плащат акциз от 500 до 6000 евро в зависимост от мощността. Въвеждат се и ограничения за съхранението на домашна ракия в обекти със стопанска дейност, като е предвидено изключение за количества до 30 литра.

Според приетите промени леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя. Предвидени са четири размера на акцизната ставка: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро, предаде БТА.

Акциз ще се дължи и от лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната нови или употребявани леки автомобили, както и от лицата, които придобиват нови или употребявани леки автомобили, вече регистрирани на територията на България, за които не е заплатен акциз.

Задължение за плащане на акциз ще възниква и при първото последващо прехвърляне на правото на собственост върху употребяван лек автомобил, за който не е платен акциз. Това означава, че при други последващи препродажби на употребяван автомобил с платен акциз, не възниква повторно задължение за заплащането му. Акцизът няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение – линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение. При хибридните електрически превозни средства ще се измерва само мощността по отношение на двигателя с вътрешно горене.

Забранява се съхранението, предлагането и продажбата на домашна ракия в магазини, заведения и други обекти, в които се извършва стопанска дейност. Изключение се прави за съхранението на количества до 30 литра. От опозицията настояха да се направи изключение за сватби и други частни мероприятия, тъй като там обикновено се консумират по-големи количества домашна ракия. Фирмите и едноличните търговци, които нарушат забраната, ще бъдат глобявани с поне 1000 евро, а при повторно нарушение санкцията ще бъде минимум 2000 евро.

Размерът на наказанието ще зависи и от дължимия акциз.С промените се създава ред за реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, чрез определяне на законово регламентиран краен срок за продажба на акцизните стоки – тютюневи изделия и алкохолни напитки. Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклонение от облагане с акциз, както и за актуализиране на размера на глобите и имуществените санкции, свързани с нарушения на акцизното законодателство.

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