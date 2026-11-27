В събота, 21 ноември, в тосканското градче Монтиано е открито тялото на 78-годишния Джани Де Дженаро, бивш началник на италианската полиция, с огнестрелна рана. Предполага се, че се е самоубил на фона на дело за възпрепятстване на правосъдието в разследване за убийство от 1992 г., свързано с мафията.

По-малко от седмица по-късно Corriere della Sera публикува предсмъртната бележка на Де Дженаро, в която той защитава своята невиновност, разказва Би Би Си.

Няколко дни преди смъртта си Де Дженаро стана обвиняем в разследване за възпрепятстване на правосъдието. Става дума за дело на 34 г.: през 1992 г. съдията Паоло Борселино, известен с борбата си срещу сицилианската мафия, загива при взрив на автомобил. Червената му тетрадка, в която съдията съхранява бележки за разследванията, изчезва.

Десетки, свързани с мафията, са признати за виновни за участието в убийството на Борселино и са осъдени на доживотворен затвор през 1996, 1999 и 2002 г. През юли 2007 г. прокуратурата на сицилианския град Калтанисета започва разследване за възможната причастност на гражданското разузнаване на Италия — Службата за информация и демократична сигурност (SISDE; през август 2007 г. ведомството е разформировано, а правомощията му преминават към AISI — Агенцията за вътрешна информация и сигурност).

През 2009 г. основното дело за убийството на Борселино отново е открито: повод са показанията на бивш мафиот, който започва да сътрудничи на полицията. Още един участник във взрива е осъден на доживотворен затвор през 2020 г.

Освен четирите основни съдебни процеса, убийството на Борселино води до още няколко дела, включително за възпрепятстване на правосъдието и изчезването на червената тетрадка.

Именно във връзка с делото за възпрепятстване на правосъдието в началото на ноември у Де Дженаро и няколко негови бивши колеги са извършени обиски.

Кой е Джани Де Дженаро

Джани Де Дженаро работи в полицията от 1973 г. От 80-те години участва в дела, свързани с мафията: през 1984 г. ръководи екстрадицията от Бразилия на Томазо Бушета, високопоставен мафиот, станал информатор. Именно показанията на Бушета помагат на Паоло Борселино и колегата му Джовани Фалконе (убит малко преди Борселино) да извоюват присъди срещу много членове на Коза ностра. През 1989 г. Де Дженаро оглавява ново полицейско управление, посветено на борбата с организираната престъпност, а през 1991 г. става заместник-директор на антимафиотите (DIA). От 1993 до 1994 г. Де Дженаро ръководи DIA.

По-късно, от 2000 до 2007 г., е началник на италианската полиция, а след това работи в правителството. От 2013 до 2020 г. Де Дженаро е президент на машиностроителния холдинг Leonardo (до 2016 г. — Finmeccanica). Прокуратурата на Калтанисета подозира, че Де Дженаро е могъл да допринесе за изчезването на документи и да окаже натиск върху свидетели в разследването за убийството на Борселино. Съдът обаче не намира достатъчно основания да изпрати бившия началник на полицията под домашен арест. Де Дженаро отрича всички обвинения срещу себе си.

В петък, 20 ноември, Де Дженаро прекарва цялата сутрин в обсъждане на стратегията за своята защита, разказва неговият адвокат Франко Копи.

„Много съжалявам за случилото се, но познавайки този човек, познавайки Джани Де Дженаро, не съм изненадан. Изправен пред обвинение, което поставя под въпрос цялата му професионална кариера, той взе закономерното решение“, цитира ANSA думите на адвоката.

Предсмъртното писмо

Писмото, публикувано от Corriere della Sera, е от 20 ноември. Според вестника то е намерено в дома, където загива Де Дженаро, заедно с твърди дискове и USB флашки.

„Това е моето морално завещание — с тези думи започва бележката на Де Дженаро. — Ето какво търсят всички, самият твърд диск, който всички издирват.“

В него, според Де Дженаро, няма никакви тайни — само записки от почти 40 г. работа.

„Служих на страната си вярно и честно“, пише бившият началник на италианската полиция, изразявайки надежда, че в края на краищата истината ще надделее.

Погребението на Джани Де Дженаро ще се състои в понеделник, 30 ноември, в Рим. Президентът на Италия Серджо Матарела вече е заявил, че ще присъства. Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че не знае дали графикът ѝ ще ѝ позволи да присъства на прощаването с Де Дженаро.

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