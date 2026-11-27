Конвой от руски кораби, превозващ бойни машини към Либия, е обърнал курса си в Средиземно море, след като украински морски дронове потопиха руската корвета "Меркурий" в пристанището на либийския град Бенгази миналата неделя, предаде Ройтерс, позовавайки се на трима души от украинските и европейски въоръжени сили и служби за сигурност.

Според агенцията отклоняването на конвоя, за което преди не беше съобщавано, демонстрира как Русия трескаво се опитва да защити военноморските си активи след украинската атака с дрон, потопила руски боен кораб в Либия, на около 2000 км от бойните полета в Украйна, посочва агенцията.

Друг конвой, ескортиран от фрегата на руските ВМС „Головко“, е обърнал курса си близо до Сицилианския проток същия ден, в който беше извършено нападението в Бенгази, заяви пред Ройтерс европейски военен представител, който е следил движението на конвоя.

Протокът е ключова точка преди достигането на северноафриканското крайбрежие. Представител на украинското военно разузнаване и друг служител, следящ сигурността в Близкия изток, потвърдиха, че втората флотилия е променила курса си, вместо да продължи към Либия, и в момента се намира в близост до бреговете на Алжир.

Министерството на отбраната на Русия не е отговорило на този етап на запитването от Ройтерс за коментар.

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