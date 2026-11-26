ГЕРБ внесоха предложение между първото и второто четене на държавния бюджет за 2027 за компенсиране на разходите за ток на училищата, детските градини, студентските и ученическите общежития, детските спортни школи, читалищата, храмовете и манастирите, както и за уличното и площадното осветление в общините. Идеята е те да получават компенсации, за да могат да плащат за ток, колкото битовите абонати.

Депутатът Жечо Станков обясни, това ще струва 0 евро на държавния бюджет, тъй като необходимите средства могат да бъдат осигурени от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който постъпват вноски от производителите на електроенергия. Според него ресурсът във фонда е достатъчен не само за подпомагане на изброените институции, но и за компенсиране на небитовите потребители, включително предприятията, произвеждащи стоки и услуги от първа необходимост.

Той също така смята, че високите цени на тока и горивата са сред основните двигатели на инфлацията.

"Основният бич са високите цени на електроенергията и горивата. Нашите предложения не стигат до зала. Затова предлагаме в държавния бюджет за училища, градини, храмове специална разпоредба, която казва – електроенергията да бъде като за битовите потребители. Няма да се налага на студентите да заплащат ток с по-висока цена от цената на общежитието. Имаме училища, където не могат да платят заплатите на учителите, за да платят тока", каза той.

По думите на Йорданка Фандъкова, тези институции са поставени в несправедлива ситуация, тъй като извършват образователна, социална и общественополезна дейност, не генерират печалба, но плащат електроенергия на цените за бизнеса.

Красимир Вълчев също отправи критики към бюджетната политика на правителството, като заяви, че образованието, културата и вероизповеданията са сред най-засегнатите от мерките за фискална консолидация. Според него намаляването на дела на разходите за образование спрямо брутния вътрешен продукт, съчетано с инфлацията, поставя училищата и детските градини в ситуация да покриват все по-високи разходи със същите средства. Той предупреди, че без компенсации институциите ще натрупат задължения или ще бъдат принудени да ограничат други свои дейности.

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