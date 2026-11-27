Руското външно министерство обвини Латвия, че създава изкуствени пречки пред транзита на руско зърно за световните пазари.

Наложените ограничения създават допълнителни рискове пред глобалната продоволствена сигурност, съобщи Ройтерс.

Говорителката на министерството Мария Захарова посочи, че Латвия извършва проверки на руските пратки със зърно за предполагаема кражба на украинска селскостопанска продукция и търси начини да забрани напълно руския транзит на зърно.

Захарова обвини също Латвия и други балтийски държави, че позволяват на украинските дронове да прелитат през въздушното им пространство, за да атакуват руски цели, без да представи доказателства за тези твърдения, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Следете новините ни в :