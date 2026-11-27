Крайнолевият екстремизъм сред футболните агитки не бива да бъде подценяван, премълчаван или оправдаван с антифашистка реторика.

Грозните сцени от Марсилия на 26 ноември, когато привърженици на ''Олимпик'' нападнаха български граждани, пристигнали във Франция, за да подкрепят ''Левски'', поставят редица въпроси за сигурността по европейските стадиони, политическата радикализация сред футболните агитки и двойните стандарти при осъждането на екстремизма. Сред нападнатите, според свидетелства за случилото се, е имало не само организирани футболни привърженици, но и жени, семейства и представители на делегацията на българския клуб.

Особено впечатление ми направиха кадрите с младия мъж, който прояви изключителна смелост, защитавайки момиче от нападателите. Този човек заслужава нашето уважение и признателност. Клубните пристрастия в подобни моменти трябва да останат на заден план. Независимо дали подкрепяме ''Левски'', ЦСКА, ''Берое'' или който и да е друг български отбор, следва да проявим солидарност с нашите сънародници.

Крайнолевият екстремизъм в европейските футболни агитки

Снимката улавя интензивната и разпознаваема атмосфера на трибуните на стадион ''Милернтор'', където ултрасите на германския футболен клуб ''Санкт Паули'' подкрепят своя отбор с море от клубни флагове, транспаранти, пиратски символи и комунистическа символика

Когато говорим за политически екстремизъм сред футболните привърженици в Европа, общественото внимание обикновено е насочено към крайнодесните, неонацистките и расистките формирования.

Съществува обаче и друга страна на този проблем - радикализацията сред част от футболните привърженици, идентифициращи се с крайно леви, комунистически, анархистки и антикапиталистически движения. В редица европейски държави футболните трибуни от десетилетия са пространство за политически активизъм. Образите на Че Гевара, анархистката символика, комунистическите знамена и емблемите на ''Антифа'' присъстват сред определени ултрас групировки.

Примери за изразена лява или крайнолява политическа идентичност могат да бъдат открити сред част от организираните привърженици на германския ''Санкт Паули'', италианския ''Ливорно'', испанския ''Райо Валекано'', гръцкия АЕК (Атина) и френския ''Олимпик'' (Марсилия). Разбира се, лявата политическа ориентация и антифашистката идентичност сами по себе си не са доказателство за екстремизъм. Проблемът възниква тогава, когато политическите убеждения се превърнат в оправдание за физическа агресия, преследване и саморазправа с хора, възприемани като идеологически противници.

Във Франция политическите различия между отделните футболни агитки имат история, простираща се десетилетия назад. Френският социолог и изследовател на ултрас движението Никола Уркад разглежда политическата символика и идеологическите разделения сред организираните футболни привърженици още в началото на XXI век.

Кои са ултрас групировките на ''Олимпик'' (Марсилия)?

Синьо-бяла хореография (тифо) на привържениците на Олимпик Марсилия от организираната група ''Commando Ultra '84'', изобразяваща емблематичния за тях череп с раирана шапка на стадион ''Велодром''

Марсилия е люлката на френското ултрас движение. Градът има една от най-многобройните, влиятелни и политически разпознаваеми ултрас сцени във Франция.

Commando Ultra 84 (CU84) - Основана на 31 август 1984 г., Commando Ultra 84 е първата ултрас групировка във Франция, създадена по модела на италианското ултрас движение. Този исторически факт е документиран както в научни публикации за развитието на футболната култура във Франция, така и в официалната история на самата организация. Групировката поставя началото на организираното ултрас движение в Марсилия и оказва огромно влияние върху развитието му в цялата страна. Сред характерните особености на нейната култура са антифашистката идентичност и международните приятелства с други европейски агитки. Особено важно в контекста на случилото се в Марсилия е дългогодишното приятелство с Original 21 - основната ултрас организация на гръцкия АЕК (Атина).

South Winners 87 (SW87) - Създадена през 1987 г., South Winners е сред най-влиятелните ултрас организации във Франция. Групировката има дългогодишни традиции в антифашисткия и антирасисткия активизъм, а исторически сред нейните представители присъства и характерна за крайната левица символика. Отличителният оранжев цвят на организацията произлиза от практиката на нейните членове да обръщат якетата си тип „бомбър“ с оранжевата подплата навън в знак на противопоставяне на крайнодесните скинхед формирования. Общественото влияние на South Winners далеч надхвърля футболните трибуни. Организацията има значително присъствие в обществения живот на Марсилия.

Marseille Trop Puissant (MTP94) - Основана през 1994 г., Marseille Trop Puissant също е част от политически разпознаваемата ултрас култура на Марсилия. Сред нейните привърженици исторически присъстват изображения на Че Гевара и анархистка символика. Мултикултурната идентичност на града и противопоставянето на крайната десница са сред характерните елементи на групировката.

Fanatics Marseille (FAN88) - Създадена през 1988 г., Fanatics също е сред утвърдените ултрас групировки на ''Олимпик''. Сред нейните представители се наблюдават прояви на антифашистки активизъм.

Други исторически организации от ултрас сцената на Марсилия са Yankee Nord, създадена през 1987 г., и Dodger's, основана през 1992 г. Важно е да се уточни, че политическата идентичност на отделните организации не означава автоматично, че всички техни членове споделят едни и същи възгледи или участват в насилствени действия. Принадлежността на конкретните нападатели към тези групировки следва да бъде установена от разследващите органи.

Гръцката връзка - ултрасите на АЕК (Атина)

Приятелството между феновете на АЕК Атина (Original 21) и Марсилия (Commando Ultra '84) датира от 1989 г. и е един от най-известните примери за международно футболно братство, основано на споделени ценности и взаимно гостуване по време на мачове.

Според свидетелства на български привърженици в Марсилия са присъствали и ултраси и хулигани на гръцкия АЕК (Атина), за които има твърдения, че са участвали в нападенията. Присъствието на гръцки организирани фенове в Марсилия има своето обяснение. Най-разпознаваемата ултрас организация на АЕК - Original 21 - поддържа дългогодишни приятелски отношения с Commando Ultra 84.

Original 21, основана през 1982 г., е известна и със своята антифашистка идентичност. Сред част от нейните привърженици присъстват крайнолява и анархистка символика. Приятелството между двете организации е част от международната мрежа от контакти между европейските ултрас групировки, които често се подкрепят взаимно при футболни срещи зад граница. Френските власти трябва да установят дали нападенията са били предварително координирани, какъв е мащабът на участието на гръцки хулигани и кои конкретни лица носят отговорност за насилието над българските граждани.

Антифашизмът не е индулгенция за насилие

Ожесточени сблъсъци по трибуните на стадион ''Велодром'' в Марсилия, където маскирани хулигани на домакините щурмуват оградената зона и нападат българските привърженици на ''Левски'' непосредствено преди началото на мача от Лига Европа.

С изключително голямо разочарование чета коментари, според които привържениците на ''Левски'' едва ли не сами са заслужили случилото се. Ако има извършени нарушения или провокации от българска страна, виновните за тях също трябва да понесат отговорност. Но никаква политическа провокация не оправдава побоищата над жени, семейства и невинни граждани.

Не може да претендираш, че се бориш срещу омразата, докато самият ти упражняваш насилие. Не може да проповядваш толерантност, докато преследваш хора заради тяхната клубна принадлежност или предполагаеми политически убеждения. Крайно левият екстремизъм трябва да бъде осъждан със същата категоричност, с която осъждаме крайно десния.

Политическият цвят на агресора не прави насилието по-малко престъпно.

Необходими са сурови наказания

Емблемата на УЕФА

Българската държава трябва да настоява пред френските власти за пълно и прозрачно разследване на случилото се в Марсилия. Всички извършители и организатори на нападенията, независимо от тяхната националност, клубна принадлежност и политическа ориентация, трябва да бъдат идентифицирани и привлечени към наказателна отговорност.

При доказана вина трябва да бъдат наложени сурови и съразмерни на извършените престъпления наказания, включително ефективни присъди и дългосрочни забрани за посещение на футболни срещи, когато законът предвижда това. УЕФА от своя страна трябва да разгледа възможността за налагане на тежки дисциплинарни санкции срещу ''Олимпик'' (Марсилия), включително сериозни финансови глоби и провеждане на европейски срещи пред празни трибуни, ако бъдат установени основания за подобни мерки.

Отговорност трябва да се потърси и от лицата, ангажирани с организацията и сигурността на срещата, ако са допуснали нарушения на своите задължения. Не е достатъчно случилото се да бъде определено като поредния случай на футболно хулиганство, след което всичко да бъде забравено.

Европейските футболни стадиони трябва да бъдат места, на които хората могат да подкрепят любимия си отбор, без да се страхуват за живота и здравето си. Като човек, прекарал дълги години сред организираните футболни привърженици в България, добре познавам ултрас културата и различните идеологически течения в нея. Именно затова смятам, че за тези проблеми трябва да се говори открито, без двойни стандарти и без политическа избирателност.

Изразявам пълната си солидарност с пострадалите привърженици на ''Левски'' и техните семейства. Пожелавам им бързо и пълно възстановяване!

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