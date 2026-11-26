Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които предвиждат данъчни облекчения за семейства с деца и въвеждане на ново облекчение за детско развитие. Дебат обаче провокираха новите стойности на санкциите за данъчни нарушения.

Предложенията бяха гласувани параграф по параграф. С промените се предвижда увеличаване на данъчните облекчения за семейства с деца от 1 януари. Родителите ще могат да намалят годишния си данък с 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца, 1500 евро за три и повече деца и 1200 евро за дете с увреждания. Облекченията ще могат да се ползват и авансово всеки месец. Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще позволява на родителите да намалят дължимия данък с до 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца при документално доказани разходи за здравеопазване, образование и спорт.

Законопроектът предвижда и почти двойно увеличение на глобите и имуществените санкции за данъчни нарушения, като досегашните им размери в левове се заменят със същите суми в евро. Намалява се административната тежест за работодателите чрез премахване на дублиращи се справки пред Националната агенция за приходите.

От опозицията одобряват наличието на данъчни облекчения за семействата, но се обявиха против преобразуването на глобите едно към едно от лева в евро. Предложението на Мартин Димитров от "Демократична България" те да се превалутират по курса 1,95583 беше отхвърлено.

"Ако частният сектор беше превалутирал по вашия начин цените, една цена от 500 лв. я беше направил 500 евро, ние сме въвели изрични глоби за тези хора. А вие немотивирано удвоявате глобите по този закон", каза Димитров.

"Колеги, току-що дадохте ужасен пример на целия бизнес и на всички хора в страната", заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Според бившия финансов министър по този начин се нарушава закона за еврото.

"И когато започнете да обяснявате защо е висока инфлацията, си спомнете този момент", допълни Василев.

От "Прогресивна България" отговориха иронично със запис от трибуната, на който бившият съпредседател на ПП Кирил Петков заявява в интервю, че въвеждането на еврото няма да повиши цените.

По повод честите искания на ПП за прегласувания лидерът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов помоли председателят на Народното събрание да припомни на Василев, "че се намира в парламент, а не на детска площадка".

"И това, че вчера не сте успели да отидете на Благо Коцев на митинга във Варна, не ви дава основание да злоупотребявате с право. Няма тук 240 души да се съобразяват с един кияк", каза Витанов.

По-рано депутатите включиха три допълнителни точки в програмата на парламента за тази седмица. Предложението беше направено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и прието в началото на пленарното заседание. Предвижда се народните представители да разгледат на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данъка върху добавената стойност. Пленарният ден беше удължен до стигането на точка седем от програмата.

По време на дебата Асен Василев предложи да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР, за да може гражданите да видят налагането на "2 милиарда евро повече данъци", но предложението беше отхвърлено.

Следете новините ни в :