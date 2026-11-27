На няколко паметника във Варшава се появиха надписи „Слава УПА“ — Украинската въстаническа армия (в Русия УПА е призната за екстремистка организация и е забранена), която в Полша смятат за отговорна за многобройни убийства на поляци по време на Втората световна война, а в Украйна мнозина я виждат като символ на борбата на украинския народ за независимост.

По делото за опорочаването на паметниците във Варшава са задържани граждани на Полша и Украйна. Според следствието те са действали по заръка на руското разузнаване. Подобни случаи са известни и в други полски градове.

Посолството на Украйна в Полша осъди „позорната провокация“ и я нарече проявление на руската хибридна война, съобщи Би Би Си.

Три паметника — на Полската армия, на жертвите от Волинския геноцид и на героите от Варшавското гето, бяха осквернени с надписа „Slava UPA“. Бяха поставени и стикери с QR кодове, водещи към материали за Украинската въстаническа армия. Следствието веднага заподозря, че инцидентите са свързани помежду си.

УПА е една от най-чувствителните теми в полско-украинските отношения. В Украйна УПА смятат за част от освободителното движение, което се е борило за независимост, докато в Полша я свързват преди всичко с Волинската трагедия и масовите убийства на полско цивилно население, които полската държава признава за геноцид.

Надписи, възхваляващи Украинската въстаническа армия, се появиха и в други градове на Полша - Познан, Гданск и Гдиня.

Според полицията двамата мъже са действали заедно, за да "изпишат" трите варшавски паметника в нощта на 13 срещу 14 ноември.

За изпълнението на тази задача те щели да получат общо 1000 злоти (около 220 евро). Инструкциите им са предавани чрез неуточнен месинджър. Освен това, съдейки по информацията, получена от следствието, поръчителите са опитвали да намерят хора, готови да нанесат графити на паметника на жертвите от Волинската резня във Вроцлав. За това е предвидено възнаграждение от 1000 долара.

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