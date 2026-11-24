Бюджетната комисия в парламента одобри на второ четене по-високи данъчни облекчения за семействата с деца, както и допълнително данъчно облекчение за разходи, свързани с тяхното развитие. Вдига се и данък "уикенд" от 3% на 7%.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

С приетите промени размерът на данъчното облекчение за едно дете се увеличава на 5000 евро, за две деца - на 10 000 евро, а за три и повече деца - на 15 000 евро. Предвидено е облекчението за отглеждане на дете с увреждания да бъде 12 000 евро. Родителите ще могат да продължат да ползват данъчните преференции и авансово през годината чрез работодателя си.

Наред с по-високите облекчения се въвежда и данъчно облекчение за детско развитие. То ще обхваща действително направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца под 18 години, като от годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две и до 6000 евро за три и повече деца.

При разглеждането на текстовете на второ четене депутатите разшириха и кръга на разходите, за които родителите ще могат да ползват облекчението. Към здравните, образователните и спортните дейности бяха добавени занимания в областта на културата и изкуството, посещения при логопед и психолог, кинезитерапия, както и дейности за оценка и проследяване на детското развитие. Ще се признават и разходи за физически занимания, насочени към предотвратяване и коригиране на гръбначни изкривявания, двигателни нарушения и наднормено тегло.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че за родителите няма да е необходимо да прилагат и представят самите документи за направените разходи нито пред НАП, нито пред работодателя си. Достатъчно ще бъде в декларацията да посочат номерата на съответните документи и данните на доставчиците на услугите. На тази база приходната агенция ще може да извършва насрещни проверки, ако е необходимо.

В началото на следващата година ще бъде направен цялостен преглед на данъчните преференции и ще се прецени кои от тях да отпаднат или да бъдат актуализирани.

Комисията отхвърли предложението на Мартин Димитров от Демократична България за глобите за физически лица да бъдат превалутирани от левове в евро по официалния фиксиран курс. Според Димитров запазването на досегашните числови стойности на санкциите при преминаването към евро на практика води до тяхното увеличение и заяви, че от партията ще сезират председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова по случая.

Данък "уикенд" се вдига от 3% на 7%

На второ четене в комисията мина и увеличението на данък "уикенд" - от 3% на 7%. Същата ставка ще се прилага и за ваучерите за храна над 102,26 евро, като квотата им се увеличава до 200 евро.

По време на дискусията стана ясно, че отпадането на данък „уикенд“ не е възможно заради европейското законодателство. Константин Проданов от „Прогресивна България“ посочи, че увеличението няма да създаде съществена финансова тежест за бизнеса, тъй като разликата между двете ставки е сравнително малка.

Очакваният допълнителен приход в бюджета от увеличението на данъка върху фирмените активи, използвани и за лични цели, е около 6 млн. евро.

От опозицията скочиха срещу промяната. Мартин Димитров от „Демократична България“ предупреди, че поредното увеличение на данъчната тежест може да се отрази негативно на бизнес средата, особено в условията на неблагоприятна международна икономическа обстановка.

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