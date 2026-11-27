Три сигнала за шум са били подадени за партито, на което трима ученици блудстваха с непълнолетно момиче, преди там да отиде екип на полицията. Първото обаждане на телефон 112 е регистрирано в 00:57 ч. на 1 ноември, но полицията пристигнала едва в 03:06 ч. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от Демократична България Анна Бодакова.

При първия сигнал и четирите патрулни екипа били ангажирани с други произшествия. Тъй като обаждането било за силен шум, операторите насочили наличните ресурси към други случаи. Последвали още две оплаквания, преди на адреса да бъде изпратен полицейски екип. По думите на Демерджиев полицаите обяснили, че останали пред входната врата на жилището. Отворили им момче и момиче, а при проверката униформените не установили шум или други признаци за нарушение на обществения ред.

Иван Демерджиев е поискал да се изясни дали е имало възможност друг патрул да пристигне по-рано, както и дали полицаите са влизали в апартамента. Последното е спорно, тъй като младежи от партито твърдят, че униформените са влезли вътре. Проверява се и броят на служителите в екипа. Според част от присъствалите децата те били повече от двама. Отделна проверка на действията на патрула е разпоредил и директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Вътрешният минситър каза, че СДВР научили за случаите на блудство чак на 16 ноември, след като служители на дирекцията се самосезирали при появата на видеоклипове от партито в интернет. На 20 ноември били задържани тримата младежи, заподозрени за насилието над момичето. Разследването било поето от следствието заради непълнолетието им.

При проверката на телефоните на тримата разследващите открили данни за още три престъпления - блудство с друго непълнолетно момиче, заснемане на порнографски материал с 16-годишна девойка и хулиганство. Техните мерки за неотклонение започват в Софийския районен съд в 15,30 часа.

Междувременно в момента тече акция, при която се проверява дали има деца по дискотеки, съобщи още вътрешният министър.

Вътрешният министър няма амбциите да се кандидатира за главен прокурор

В кулоарите на парламента Иван Демерджиев отрече твърденията на "Възраждане" от вчерашния ден, че се водят разговори той да стане следващият главен прокурор.

"Нямам такива амбиции и желания, за да има такъв вариант", каза той.

Демерджиев обяви, че френският министър на вътрешният министър му е гарантирал безкомпромисни мерки след случилото се в Марсилия.

"Не съм разговарял все още с него, но предадох това, което имах му казвам, а то е, че тази проява е недопустима и че очаквам категорични мерки от страна на френската полиция и на ръководството на френската полиция. Впрочем, неговата позиция, поне до колкото ми беше предадена, е, че ще бъдат взети такива категорични и безкомпромисни мерки. Очаквам разговорът ни да се проведе по-късно. Доколкото разбрах, той е свикал своите служители, за да обсъдят случая преди това", каза вътрешният министър.

През дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е изискана цялата информация по случая, а задграничният ни представител в Париж е заминал на мястото на инцидента, за да може да е в пряк контакт с полицейските служби, допълни Демерджиев.

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