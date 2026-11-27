Кремъл отново призова Армения да "направи избор" между стремежите си за присъединяване към Европейския съюз и оставането в Евразийския икономически съюз, ръководен от Русия, предаде Франс прес.

"Арменската страна трябва да направи избора си", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски държавни новинарски агенции.

Той допълни, че този въпрос ще е основна тема в дневния ред на срещата между арменския министър-председател Никол Пашинян и руския президент Владимир Путин на 3 декември в Москва.

"Желанието да седиш на два стола в икономическо отношение трябва или да бъде потвърдено на даден етап, или да бъде отхвърлено с ясен избор между ЕС и Евразийския икономически съюз", подчерта Песков, цитиран и от БТА.

Изявлението на говорителя на Кремъл се появява в особено напрегнат контекст на влошаващите се отношения между Русия и Армения, обусловен от прозападния завой във външната политика на Ереван.

В началото на този месец Пашинян посочи, че Армения ще подаде официално кандидатурата си за присъединяване към ЕС до края на 2028 г.

Русия на свой ред неколкократно предупреди кавказката държава, че едновременното членство на страната в структурите на Евразийския икономически съюз и Европейския съюз не е възможно.

Песков допълни, че бъдещето на руската военна база в Армения – значителен символ на руското военно влияние в Южен Кавказ също ще бъде предмет на разговорите между Путин и Пашинян.

Разположена в североизточния град Гюмри близо до границата на Армения с Турция, базата "представлява важен елемент в сигурността и стабилността на региона", допълни Песков.

През септември тази година Владимир Путин обяви, че Москва е готова да изтегли персонала от базата си "още от утре". Русия има правото да поддържа военно присъствие в базата до 2044 г., освен ако Армения не реши, че не се нуждае повече от руска военна помощ.

Отношенията между Москва и Ереван значително се влошиха, откакто Армения бе победена във войната срещу Азербайджан през 2020 г., а после напълно изгуби анклава Нагорни Карабах през 2023 г., припомня АФП. Тогава Армения обвини руския си съюзник, че не я е защитил и започна да се стреми към сближаване с ЕС.

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