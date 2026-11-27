Петър Волгин е окончателно осъден с решение на ВКС заради думите му, че т. нар. народен съд е "трябвало да го има", съобщи Клуб Z

Делото бе заведено от 102-годишната Ценка Горанова, която остава вдовица с малки деца, след като през 1944 г. "отечественофронтовци" идват, откарват мъжа й без съд и присъда и никой повече никога не го вижда.

Отделно от нейния - тече и втори подобен колективен иск, заведен от близки и потомци на пострадали срещу журналиста и политик. Но там казусът е висящ.

Жалбата бе доведена до финала от сина на Ценка - Емил Георгиев Иванов, който продължи делото, потвърди тази сутрин пред Клуб Z адвокатът на семейството Валентин Видолов.

За съжаление, столетницата почина през 2024 г и не дочака справедливост.

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