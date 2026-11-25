Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е направил всичко възможно, за да предотврати предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Tой разкри, че Изпълнителната комисия на партията е взела изрично решение представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия да не подкрепят отстраняването му.

"Лично се обадих и на Портних (бел.ред. бившият кмет на Варна Иван Портних), и всички останали, че ако направят такова нещо, ще има тежки последици не само за тях, а и за нас като партия", каза той в кулоарите на парламента.

Борисов разкри също така, че е звъннал и на самия Коцев да го увери, че ГЕРБ няма да подкрепи прекратяването на мандата му.

"Коцев ми е политически опонент, само че това е изборът на варненци. Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили. И тук говоря за всички партии", заяви Борисов.

Той призова за съвместна инициатива заедно с лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев да бъдат предприети законодателни промени, които да дадат възможност на политическите сили да оттеглят членовете на избирателните комисии, номинирани от тях.

"Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи, да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили", заяви Борисов.

Той припомни, че вече е поискал оставките на представителите на ГЕРБ в комисията, но към момента искането му и думите му "са овиснали във взъдуха". И разкри, че в петък или събота ще съобщи какви решения е взела партията във връзка с поведението на представителите ѝ в ОИК-Варна. Борисов подчерта, че нееднократно е давал категорични указания да не бъде подкрепяно прекратяването на кметския мандат на Коцев, но въпреки това те не са били изпълнени.

Попитан дали върху представителите на ГЕРБ е бил оказан натиск, Борисов не даде категоричен отговор. Борисов отказа да коментира и евентуална роля на "Прогресивна България" в случилото се във Варна, като заяви, че не е обвинител и може да говори единствено за действията на собствената си партия.

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