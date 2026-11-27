Народното събрание прие на второ четене вдигането на прага по ДДС. Предложението беше прието с гласовете на "Прогресивна Бъглария", но драма в залата отново създаде почти двойното вдигане на глобите при установяване на данъчни нарушения.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност предвижда поетапно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

"Прагът, който се предлага, е съобразен и със спецификата на българската икономика, и с лицата, които са регистрирани по ДДС. По данни на Националната агенция за приходите общият брой на регистрираните по ДДС лица е 375 522. Задължително регистрираните лица са 119 287. Доброволно регистрираните лица са 244 000", заяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

Предвижда се и бъдещо въвеждане на задължително структурирано електронно фактуриране при сделки между предприятия и при доставки към държавни и местни органи. Данните от фактурите ще се подават към НАП в реално време, а приходната агенция ще генерира предварително попълнени справки-декларации по ДДС.

С измененията се предвижда и увеличаване на редица глоби и имуществени санкции за данъчни нарушения, като се въвеждат различни размери за физическите и юридическите лица. Част от санкциите на практика се увеличават почти двойно чрез замяна на досегашните суми в левове със същите суми в евро.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" категорично се обявиха против превалутирането на глобите едно към едно. Те заявиха, че ще поискат от президента Йотова да наложи вето на законите, в които е регламентирана подобна промяна, и че са готови да сезират и Конституционния съд. Именно неразбирателството за стойността на глобите беше причината вчерашното заседание на Народното събрание, когато се приеха редица данъчни закони, да продължи около 14 часа.

Председателят на ПП Асен Василев и Мартин Димитров от ДБ предложиха и прагът за годишния оборот да е максималният за ЕС от 85 000 евро, но идеите им бяха отхвърлени от управляващото мнозинство.

Спорен също беше въпросът беше дали задължителната регистрация по ДДС при продажба на нови недвижими имоти ще засегне и обикновените граждани, или само лицата, които извършват подобни сделки в рамките на независима икономическа дейност.

Първоначалният законопроект предвиждаше задължителна регистрация за лицата, които с търговска цел продават нови сгради, части от тях, прилежащи терени или урегулирани поземлени имоти. Те трябва да подадат заявление за регистрация в НАП най-късно 7 дни преди данъкът по сделката да стане изискуем, независимо от размера на оборота им.

От опозицията обаче посочиха, че липсва ясно разграничение между продажбата на лично имущество и извършването на независима икономическа дейност.

"Много сериозен проблем и всички български граждани трябва да знаят, че тогава, когато купуват един имот с някаква цел или имат ресурс, който е свободен и искат да го вложат в нов недвижим имот, нова сграда или част от нея, в момента, в който решат да продадат тази нова сграда или тази част от новата сграда, това означава, че те автоматично трябва да се регистрират по ДДС, да си наемат и счетоводител, защото на всичкото отгоре тези хора ще имат ангажимент да подават декларации по ДДС", заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Александър Иванов от ГЕРБ предложи текстът да бъде оттеглен от днешното гласуване, за да бъде обмислена нова редакция, но мнозинството отхвърли предложението му.

Според Калоян Иванов от "Демократична България" липсват ясни критерии, по които гражданите да могат предварително да установят дали попадат в обхвата на разпоредбата и съответно дали подлежат на задължителна регистрация по ДДС.

"Призовавам наистина да спрете с внушенията. Продажбата на личен и наследен имот никога, повтарям, никога не е независима икономическа дейност. Така че обикновеният собственик на жилище, което е купил или наследил, е 100% защитен", каза председателят на бюджетната комисия Константин Проданов.

В крайна сметка заради острите критики на цялата опозиция вносителите на законопроекта направиха компромис и приеха, че разпоредбата не се прилага "за физически лица в случаите на обичайно упражняване правото на собственост, освен когато лицето използва средства, присъщи на търговец".

Парламентът прие също малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС, когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на България, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

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