Запазване на средствата за сближаване на европейските региони, целенасочена финансова подкрепа за Черноморския регион и отказ от нови източници на приходи в европейския бюджет, които биха ощетили България.

Това са трите основни приоритета на страната ни в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, обяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на извънредното заседание на Европейския съвет.

Три са важните стълба на нашите искания. На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията, знаем, че това е основният инструмент за единство на съюза, за икономическо развитие на съюза. На второ място ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван. Всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени. На следващо място това е отказът от собствени ресурси, базирани на европейската система за търговия с емисии и на акцизите от тютюн. За нас този подход е неприемлив, защото той ощетява България диспропорционално. Това са нашите линии на действия по този бюджет, заяви премиерът.

Министър-председателят е скептичен днес да бъде постигнато разбирателство.

"Има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята и отговорността на всички държави-членки, така че да постигнем консенсус. Нашето виждане е, че бюджетът трябва да бъде постигнат в рамките на тази година. За да може от 2028 г. ние вече да работим по тази нова финансова рамка."

Премиерът Радев коментира и препоръката на ЕК да наложи глоба на България заради свръхдефицита.

Аз виждам чисто процедурни причини, защото за първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва точно с идването на българския бюджет. Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет, той дойде през месец август. Ние така заварихме - промяната в политическата ситуация, изборите през април, ново правителство от месец май, бюджет чак края на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата. А те са, че глобите бяха много по-големи. Над 10 пъти по-големи и много държави преди нас имат прекомерен дефицит и те бяха санкционирани по тази стара процедура. Но понеже тя е с голям таван на глобите, никога до сега не се е стигало до реално глобяване. Сега таванът е много нисък, вие знаете, 0,02%. Но ние се явяваме първата държава, която идва със свръхдефицит по тези нови правила, каза той.

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