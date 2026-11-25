Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа.

Това каза в началото на редовното заседание на кабинета премиерът Румен Радев.

Той заяви още, че в същото време ЕК оценява положително предприетите от нашето правителство мерки в бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси.

Добрата прогноза на ЕК за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен, посочи Радев. Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, подчерта министър-председателят.

Радев изтъкна, че правителството ще продължи с реформите и с премахването на наследени неефективни и корупционни практики в публичните предприятия. Като пример той посочи мащабната структурна реформа на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, която включва закриване на дружества с висок корупционен риск като "Монтажи", "изпили" половин милиард от язовири без вода, премахване на дублиращи се дейности, централизиране на звена, оптимизиране на управленски структури и ограничаване на необосновани разходи. „Резултатът е оптимизиране на над 400 позиции и спестяване на близо 8 млн. евро годишни разходи. С тези мерки осигуряваме по-голяма прозрачност, ефективност и отговорност в управлението на публичните предприятия. Така възстановяваме доверието в българската икономика, в политиките за привличане на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност и в политическата стабилност на България“, заяви премиерът.

Европейската комисия препоръча вчера на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

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