Преди началото на насроченото за тази седмица извънредно заседание на Общинския съвет кметът на Варна Благомир Коцев е оттеглил от програмата за разпореждане с общински имоти три имота, заяви журналистът Спас Спасов, кореспондент на "Дневник" в морската столица, в интервю пред БНР.

Според журналиста Дънката е имал намерение да разгърне строителния си бизнес на тези три имота.

Благомир Коцев също е изтеглил финансирането за проектиране на тунел, който вероятно е бил един от най-големите проекти във Варна през последния век, каза Спасов. По негови думи заради този проект е щяла да бъде застроена цялата крайбрежна зона.

Общинският съвет във Варна е поделен между големите строителни компании в града, с малки незначителни изключения, каза Спасов.

По негови думи в момента Даниел Славов – Дънката има влияние върху половината от Общинския съвет, която не е в "Алтернативата на гражданите". Зад Славов седят ВМК "Български гласъ", Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и други по-малки групировки, добави журналистът.

Той също напомни, че това е четвъртият опит за отстраняване на варненския кмет, като този път е бил успешен. Първите три опита са започнали още в седмицата, в която Коцев спечели изборите за кмет на Варна. Спасов разказа, че веднага след изборите са се появили сигнали, че варненският кмет управлява офшорни компании. След обвиненията Коцев е представил справка, че е излязъл от офшорните дружества преди няколко месеца.

"След това започна една дълга серия от спъване от Общинския съвет на всяка крачка", заяви журналистът.

Според Спасов грешките, които Коцев е допуснал и са го направили уязвим, са, че е бил прекалено плах в реакцията си по отношение на непрекъснато отправяните срещу него атаки.

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