Има реална опасност части от София да останат без парно и топла вода през цялата зима, обяви столичният кмет Васил Терзиев пред бТВ. По думите му в момента около 2% от домакинствата в най-големия български град са засегнати от проблемите, но това са хиляди семейства, за които липсата на отопление и топла вода е сериозно изпитание.

„Има такава реална опасност. Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания“, заяви Терзиев по повод възможността проблемите във високите части на „Младост“ и „Студентския град“ да продължат през целия зимен сезон.

Кметът обясни, че ситуацията е резултат от десетилетия недостатъчни инвестиции в мрежата на „Топлофикация“. Според него през годините са ремонтирани едва по 6–7 километра тръби годишно при обща дължина на мрежата от около 1200–1300 километра.

„Миналата година имаше 118 аварии по това време. Тази година са 500. Ако не се вземат мерки, догодина ще са 1000“, предупреди Терзиев.

Според кмета най-неотложната задача е да бъдат подменени между 70 и 100 километра от най-компрометираните участъци на топлопреносната мрежа. Той посочи, че голяма част от проблемите са в района на ТЕЦ „Изток“, където над 90–95% от мрежата не е била подменяна през последните 50–60 г.

Терзиев обясни, че при започналата подмяна на тръбите се появяват нови аварии в други участъци, тъй като остарялата инфраструктура не издържа на промените в налягането.

От Столичния общински съвет са поели ангажимент през януари да разгледат инвестиционната програма на „Топлофикация“, за да може да се пристъпи към необходимите ремонти. За тях обаче ще е нужно и допълнително финансиране.

Столичната община очаква държавата да помогне с уреждането на 140 милиона евро, които Фондът за сигурност на електроенергийната система дължи на „Топлофикация“. По думите му има решение на Върховния административен съд за тези средства, които могат да бъдат използвани за разплащане с „Булгаргаз“.

Кметът посочи и необходимостта от намаляване на наказателната лихва от 16% за просрочените задължения към газовия доставчик. Според него високите лихви допълнително затрудняват дружеството и ограничават възможностите му да инвестира в инфраструктурата.

Терзиев съобщи, че в момента на терен работят над 15 екипа с тежка механизация и повече от 200 души. Само през последната седмица са отстранени над 60 аварии, а последните пет планови ремонта се очаква да приключат до средата на декември.

В по-ниските части на „Дружба“, където се отстраняват авариите и се довършват плановите ремонти, топлоподаването би трябвало да бъде възстановено в рамките на следващите две седмици. По-сложна остава ситуацията във високите части на „Младост“, района на Академията на МВР, Американския колеж и общежитията в „Студентски град“.

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