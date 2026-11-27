Платформата за облачни изчисления на Военновъздушните сили на САЩ (USAF) е била похитена от хакери. Хакването на Cloud One – една от най-големите облачни платформи на американските военни, е „сериозен проблем", заяви източник пред Ройтерс.

Инцидентът може да постави в риск голям обем чувствителни тактически, кадрови и логистични данни. Пробивът е бил открит през последния месец по време на работа по надграждане на системата, а самото откриване е довело до смущения в работата на платформата, посочват двама от източниците.

Към момента не е ясно кой стои зад атаката, до каква степен е проникнато в системата или дали са били откраднати данни.

Киберкомандването (Cyber Command) - звеното за кибероперации на американските въоръжени сили, е било привлечено, за да проучи мащаба на проблема.

Платформата Cloud One е създадена през 2017 г. за нуждите на Военнонъздушните сили на САЩ. Та обединява ресурсите на Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и осигурява работата на множество приложения, включително такива, които управляват данни за персонала и заплащането. Отговаря и за логистиката и поддръжката, информира Sky news.

Сред тях са базираната в облака система за командване и управление на ВВС, която обединява данни от радари за противовъздушна отбрана и други източници от цяла територия на САЩ, както и интегрираната система за боеприпаси, която проследява наличностите от бомби и ракети в над 200 обекта на ВВС по целия свят.

Хакерската атака е възпрепятствала и прехвърлянето на административни приложения към Cloud One – процес, който е дългогодишен приоритет за военните.

Актуализациите на приложенията, които вече работят в Cloud One, са били блокирани. Това е попречило на служителите да инсталират необходимите корекции точно в момент, когато в технологичния сектор бяха разкрити поредица от сериозни софтуерни уязвимости.

Друг източник посочи, че на някои потребители са били отнети администраторските права. Хакерите са се възползвали от софтуерна уязвимост, за да получат достъп до т.нар. „контролен панел" – механизъм, който може да се оприличи на универсално дистанционно управление.

Не е ясно как хакерите са проникнали в системата.





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