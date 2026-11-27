Над 100 демонстранти, предимно привърженици на Левски, се събраха в петък вечерта на протест пред посолството на Франция в София. Движението по ул. "Оборище" е затворено.

Протестът беше организиран в социалните мрежи. Демонстрантите настояват за "справедливост за престъпниците на стадиона" в Марсилия, санкции за Олимпик Марсилия и обезщетение за пострадалите българи.

Недопустимо е при подобна озверяла тълпа да няма никакво полицейско присъствие, заявиха организаторите на протеста по повод сблъсъците на мача снощи между Олимпик Марсилия и Левски.

По-шумните от множеството пред посолството на Франция тази вечер скандираха "Ние сме Левски", "И преди, и сега Левски значи свобода", "Няма да забравим, няма да простим", "Долу Ньой", както и редица нецензурни реплики. Множеството изпя и "Шуми Марица".

Край посолството бяха поставени метални ограждения и изпратена жандармерия.

По-рано днес Народното събрание осъди в декларация проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия и изрази солидарност с пострадалите. В преамбюла на декларацията се посочва, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия.

Премиерът Румен Радев разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон - двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен заяви, че насилието е започнало от френска страна. „Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи“, каза тя.

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