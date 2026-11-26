Предупрежденията, които имах за отстраняването ми, не бяха от Марин Митев, те бяха от Даниел Славов – Дънката. Думите му мога да ги цитирам: дали ще бъдеш свален, зависи само от теб, тоест ще се съобразиш с това, което се очаква от тебе. Аз се водя изцяло по думите, които съм чувал и директно са отправени към мен, за които споменах по отношение на разговорите ни с Даниел Славов.

Това заяви пред БНТ кметът на Варна Благомир Коцев. Тази сутрин варненският бизнесмен Марин Митев даде интервю за БНР, в което каза, че Коцев "като гражданин му е приятел".

Аз смятам, че това е много лично усещане - кой с кого е приятел. По отношение на другите ни разговори, много често сме говорили за проектите на Варна, като например стадион Варна, който трябва да бъде завършен и хората го очакват вече от две десетилетия. Крайбрежната алея, тя да остане пешеходна - това съм настоявал и това е, което съм държал да бъде, заяви Коцев.

"Разбери се с шефа"

В интервютю за БНТ кметът каза, че е имало случаи, в които е насочван от общински съветници към неформалните им лидери, за да бъдат прокарани определени решения "в един фрагментиран Общински съвет с 12 формации, 4 от които са бизнес формации":

"Често ми е казвано: разбери се с шефа, защото в крайна сметка тези неща няма как да минат без неговата благословия. Това е налагало и тези разговори, но най-вече те са били свързани с опити за прокарване на определени преписки или проекти, които невинаги са били, разбира се, нещо нередно или скандално. Това не означава, че трябва да има подобен тип натиск. Аз смятам, че трябва абсолютно всички бизнеси в града да могат да имат възможността да общуват с администрацията, защото в крайна сметка бизнесът е този, който дава работни места на хората, но не трябва да се прекрачва границата, в която те имат привилегия повече от обикновените граждани."

Решенията, които трябва да се взимат в Общинския съвет, очевидно минават с одобрението на това мнозинство, което действа много хомогенно в момента. Така че, за да се разбера с всяка една от тези групи, аз трябва да говоря с техните формални или неформални лидери тук на местно ниво, за да могат тези решения да бъдат гласувани, добави Коцев.

Опити за натиск

Опити за натиск е имало. Така че аз винаги съм ги отстоявал и не съм ги правил достояние, защото един кмет винаги е под някакъв натиск. Било то от обществен, било то от бизнес кръгове, било то от представителите в Общинския съвет. Важното е кметът да може да намира решенията, но когато натискът стане твърде голям и твърде скандален, аз бих го оповестил. Така и стана в момента, заяви Коцев.

Днес следобед Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщиха от съда. Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество, с влязъл в сила съдебен акт.

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