"Едно се говори в България, друго се прави в Брюксел" - с тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите, че са подвели избирателите с обещанията си да не предоставят помощ за Украйна. По думите му, докато по време на предизборната кампания са определяли опозицията като "войнолюбци", сега подкрепят решенията за помощ за Киев.

"Първо едно се говори в България, друго се прави в Брюксел. Тук, за да може вечерта предаването на Карбовски и Дачков (бел.ред Явор Дачков и Мартин Карбовски) да облъчва проруските хора, се тръгва с един гневен тон към Европейската комисия. Разбира се, във Варна и благодарихме и на Европейската комисия и тя за благодарност ни сложи под 25 милиона на 6 месеца, така да си плащаме. Но няма да даваме помощ за Украйна - това беше цяла предизборна кампания. Наричаха ни войнолюбци, как щели парите на българите да отидат. Вчера разбираме, че ще ги подкрепим, само че те парите отиват в една сметка, ма нашите точно, нашите ще се знаят. Как ще се знаят? Кои са за военни, кои са за гражданска, кои са за хуманитарна помощ и други измишльотини, които говорят там. Просто тук лъжат едните, които са излъгаха и ги излъгаха за изборите, а там си подкрепяме всичко", каза Борисов.

Той припомни на управляващите предизборните им обещания да не увеличават данъците и ги обвини, че се отказват от поетите ангажименти. Сред мерките, които предизвикаха недоволството му, са увеличаването на максималния осигурителен доход, повишаването на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30%, увеличението на данъка върху разходите в натура до 7%, както и промените в прага за регистрация по ДДС. Според лидера на ГЕРБ допълнителната финансова и административна тежест върху бизнеса ще се пренесе върху крайните потребители чрез по-високи цени.

Критики отправи и към предвидения "данък свръхпечалба", като се позова на резервите, изразени от Европейската централна банка. Според него очакваните приходи от тази мярка няма да бъдат реализирани, тъй като компаниите ще намерят начини да прехвърлят печалбите си към други дружества или извън страната. Той предупреди, че подобна политика ще демотивира предприятията, които развиват успешен бизнес и произвеждат конкурентоспособна продукция.

Лидерът на ГЕРБ посочи като допълнителен проблем увеличаването на глобите, чиито номинални стойности по думите му в редица случаи са били запазени при преминаването от левове към евро. Според него управляващите прилагат подход, за който същевременно критикуват търговците. Той изрази недоволство и от намаляването на средствата за вероизповеданията, като припомни и усилията на предишните управления за повишаване на възнагражденията на духовниците.

"Изводът е - прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите. И вече с този бюджет, дори да иска, Радев не може да се оправдава с предишните", заяви Борисов и подчерта, че последиците от данъчните промени ще бъдат понесени от всички граждани, независимо от политическите им предпочитания. "Това ви предупреждавахме, че стане, защото това е за всички граждани. Това от своята страна води до увеличаване на още два данъка. Това са данъка върху придобиване на имоти. И данък върху имотите придобити от дарения. Бащата ти дарява нещо и ти отиваш да платиш данък.

За да може прогресивните да си карат BMW-тата, Мерцедесите и да си фъркат по света", каза още той

Борисов коментира остро и нападението над българските футболни привърженици в Марсилия и реакцията на премиера Румен Радев по случая. Той настоя УЕФА да изключи френския клуб от европейските турнири, да анулира резултата от срещата и да присъди служебна победа на "Левски". Борисов приветства постигнатото съгласие в Народното събрание за приемането на обща декларация, осъждаща насилието срещу българските граждани.

"Не мога да се съглася с Радев (бел.ред. премиера Румен Радев), който се скъса да благодари на Еманюел Макрон. Аз не съм виждал, даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани. И не само, че да му благодаря на Еммануел Макром, аз считам, че френската полиция, френската управа на Марсилия и френският отбор в случая "Олимпик Марсилия" трябва да бъде изхвърлен от турнири. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат "Левски". И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи. И ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на Левски и не ги изхвърлят, всичко това ще означава, че са клекнали на някой. Никаква благодарност за медицинската помощ. Всичко това, окей, на улиците са ставали инциденти. Това става вътре в стадиона. Това става на Хейзел Парк. Възмутително е да благодариш за това, което се случило", коментира Борисов.

Според него реакцията на българската държава трябва да бъде категорична, а общата парламентарна декларация - остро формулирана.

Лидерът на ГЕРБ поиска и яснота какво се случва със замразените плащания по договора с турската енергийна компания „Боташ“, водят ли се преговори за промяна на условията по споразумението и как ще бъдат покрити евентуално натрупаните задължения.

"Какво стана с това замразяване? Вече четири-пет месеца е замразено. Договарят ли се? Нещо размразяваме ли? След това ще ги платим ли, накуп ли ще ги платим? В кой бюджет ще ги включим?", попита Борисов.

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