Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини премиера Румен Радев в лицемерие заради позицията му по заема за Украйна. По думите му управляващите са уверявали българските граждани, че страната ни няма да участва във финансовата подкрепа за Киев, но в действителност България ще бъде част от гаранциите по заема.

"Говориха доста време как нямало една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много искаме да ги вземем тези милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, ние се правим на ощипани моми. От януари месец е ясно, че има военна и невоенна част. Обаче тук е за вътрешна консумация, защото като дойде фактурата, там никой не отбелязва за какво е фактурата, нито Радев ще ги разписва – дават се парите и темата приключва. Тоест България участва в този заем и Радев не трябва да си лъже тука избирателите", заяви Мирчев.

Запитан колко пари ще даде България по заема за Украйна, той отговори категорично, че страната ни няма да плаща средства.

"България няма да дава никакви пари. Тука става дума за гаранции за заем. Парите по тоя заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи и тука общо става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 милиарда евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по тоя заем, това са спекулации, но не разбирам защо Радев си лъже избирателите в България", каза Мирчев.

Мирчев осъди остро нападението нападението над фенове на "Левски" в Марсилия и разкритикува Радев за благодарностите към Макрон.

"Има няколко притеснителни неща. Първо, по неясни причини, не са взети достатъчно мерки за сигурност. Агитките на "Олимпик Марсилия" са известни със своята бруталност. Второ, след като са пострадали фенове на "Левски", не разбираме поради каква причина ръководството на "Левски" е излязло на терен. Трябва да се иска в момента служебна загуба за "Олимпик Марсилия" и служебна победа за "Левски". И на трето място не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Вчера излезе позиция на премиера Радев, когато той благодари на Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. Няма гарантирана сигурност", посочи той.

Депутатът Божидар Божанов обвини "Прогресивна България", че се отказва от предизборното си обещание да не повишава данъците. По думите му нови данъчни закони предвиждат както въвеждането на нови налози, например върху ваучерите, така и увеличение на съществуващи ставки.

"Ние се противопоставихме остро на това, имахме предложения те да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите – настойчиво, арогантно на моменти – отхвърлиха това и всъщност нарушиха принципа, който действа в Закона за еврото за всички търговци, че не може просто да замениш лев с евро, а трябва да го промениш по курс", обясни Божанов.

Той призова президента Илияна Йотова да не подписва законите с увеличените глоби и да не ги пуска към Държавен вестник.

"Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби – без никаква оценка, без никакви разчети, просто така на око – е абсолютно безобразие, противоречи на законодателния процес, за да бъде върнато тук в парламента и да не бъде прието отново. А пък ако тя все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд", предупреди Божанов.

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