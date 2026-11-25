Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев обвини правителството на Румен Радев за предложената санкция от 25 млн. евро от Европейската комсиия заради бюджетната политика на страната, като настоя за смяна на финансовия министър Гълъб Донев и пренаписване на бюджета за 2027 г.

"Явно господин Радев пак излъга. Чухме днес, че глобата, която идва от Европейския съюз от 25 милиона евро, не била за политиките на неговото правителство, а била за политиката на предишните правителства. Тази лъжа много лесно се опровергава, като отворите докладите на Европейската комисия. Те са ежегодни и се изработват всяка година. В нито един от тези доклади няма проблем със салдото на бюджета, няма процедура по свръхдефицит. И няма критики към българската държава, че не е направила достатъчно", заяви Василев.

Според него проблемът произтича от бюджета за 2026 г., който не предвижда достатъчно мерки за ограничаване на дефицита. По думите на Василев, дефицитът е можел да бъде свит до 3%, ако не бяха предвидени допълнителни 1,5 млрд. евро за издръжка на администрацията. Именно увеличението на средствата за тази цел с 35% е довело до настоящата ситуация и отговорността за нея е на сегашното правителство.

"Ние казахме че това ще се случи, казахме, че 2026 г. дефицитът можеше да бъде свит до 3%, ако нямаше милиард и половина повече евро за харчове, за издръжка на администрация, спокойно можеше да бъдем в 4,1%, което с дерогацията за военни разходи, щеше да ни позволи да не влизаме в процедура по свръхдефицит. Господин Радев реши, че администрацията трябва да ѝ се вдигнат парите за харчове с 35% за издръжка. Даде им милиард и половина евро и резултата го виждаме в момента", каза още Василев.

Лидерът на ПП предупреди, че бюджет 2027 г. застрашава инвестициите и потреблението, и може да доведе страната до рецесия. Според Василев бюджетът трябва да бъде изтеглен, преработен в Министерството на финансите от друг финансов министър и едва след това внесен отново в парламента.

"Това ни казва и Европейската комисия - този бюджет е лош, че няма как да бъде поправен в парламента. Трябва да бъде изтеглен, поправен в Министерство на финансите, от друг финансов министър. Защото господин Донев (бел.ред. финансовия министър Гълъб Донев) очевидно не се справя с тази задача и чак след това да влезе в парламента", допълни той.

Що се отнася до предложението на Бойко Борисов за съвместна инициатива за законодателни промени, които да позволят на политическите сили да отзовават номинираните от тях членове на избирателните комисии, Василев заяви, че подобни предложения са били отправяни многократно. Той посочи, че от "Продължаваме промяната" са ги подкрепяли, но досега не е имало достатъчно подкрепа за приемането им. Според него сега ключово ще бъде дали "Прогресивна България" би подкрепила подобен законопроект.

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