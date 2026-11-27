Има нещо необичайно във връзката между собствениците на котки и шизофренията, което учените все още не могат да обяснят напълно. През 90-те години психиатърът Е. Фулър Тори и вирусологът Робърт Йолкен забелязват, че хората, отглеждали котка през детството си, са по-склонни да развият шизофрения.

На пръв поглед това изглежда като случайна зависимост, но двамата изследователи проявяват достатъчно интерес, за да проучат въпроса по-задълбочено. От години Тори подозира, че шизофренията може да бъде причинена, поне отчасти, от патоген. Новооткритата връзка с котките му дава идея, съобщи ScienceAlert.

Известно е, че котките могат да пренасят паразит, наречен Toxoplasma gondii. Ако този патоген попадне в човешкия организъм – чрез замърсени котешки изпражнения, недостатъчно термично обработено месо, почва, храна или вода – понякога може да инфектира мозъчните клетки.

Повечето собственици на котки не се заразяват с токсоплазмоза. При някои от инфектираните обаче могат да се появят налудни идеи и халюцинации – симптоми, характерни и за шизофренията.

„Така в началото на този век вече бях лично убеден, че някои случаи на психоза, особено шизофрения, са причинени от T. gondii, пренасян от котки“, пише Тори в публикация от 2024 г.

През последните две десетилетия най-малко 20 допълнителни проучвания изследват тази възможност.

През 2023 г. например обзорно изследване и метаанализ на 17 проучвания установяват, че при хората, изложени на контакт с котки, вероятността от развитие на шизофрения е приблизително два пъти по-висока.

Съществуват и над 100 изследвания, сравняващи разпространението на антитела срещу T. gondii при хора с психотични разстройства.

Най-мащабното от тях обхваща близо 82 000 кръводарители в Дания. При част от участниците изследователите установяват значима връзка между наличието на антитела срещу T. gondii и диагнозата шизофрения.

„Данните показват, че T. gondii може да причинява някои случаи на психоза, включително шизофрения. Следователно отглеждането на котка в детството трябва да се разглежда като рисков фактор за това заболяване. Това обаче не е доказано и не се отнася за първоначални инфекции, придобити в зряла възраст“, пише Тори през 2024 г.

Тори посочва, че това не се отнася и за котки, отглеждани изцяло на закрито още от раждането им, тъй като вероятността да са били изложени на паразита е много малка.

Както знае всеки добър учен обаче, наличието на зависимост не е доказателство за причинно-следствена връзка. Фактът, че съществува връзка между отглеждането на котки и шизофренията, не означава непременно, че едното причинява другото.

Обзорно проучване, публикувано тази година в списание Frontiers in Psychiatry, сочи, че Toxoplasma gondii може умерено да повиши риска от прояви на психотични разстройства.

Авторите обаче подчертават, че голяма част от изследванията върху възможните механизми все още са в предклиничен етап и съществуват други правдоподобни обяснения.

Според тях „обратната причинно-следствена връзка е основен проблем“. Хората с ранни или слабо изразени психотични симптоми, социална изолация или емоционален дистрес може да са по-склонни да търсят компанията на домашни любимци, включително котки, като източник на утеха и социална свързаност. Така може да се създаде погрешно впечатление, че отглеждането на котки води до психични разстройства, докато всъщност съществуващата психична уязвимост може да предразполага към избора на домашен любимец.

Освен това не всички проучвания установяват връзка между отглеждането на котки и шизофренията. Досегашните резултати са противоречиви.

По-рано тази година например изследователи от Университетския колеж в Лондон публикуваха данни от проучване с 3542 участници, според които няма връзка между отглеждането на котка в детството и нивата на T. gondii.

Не е установена и значима зависимост между нивата на T. gondii в детска възраст и проявата на психотични симптоми на по-късен етап.

„Липсата на връзка между T. gondii и психотичните преживявания в настоящото изследване противоречи на предишни проучвания, които установяват зависимост между паразита и повишения риск от диагноза шизофрения. Това несъответствие може да означава, че връзката съществува само при шизофренията, но не и при по-слабо изразените симптоми, наблюдавани при хора с психотични преживявания“, пишат авторите.

Метаанализът от 2023 г., според който отглеждането на котка е свързано с двойно по-висока вероятност от шизофрения, също е подложен на критики заради използваната методология.

През 2024 г. друг екип изследователи твърди, че в анализа са пропуснати някои проучвания, които не са установили подобна зависимост.

„Липсата на прозрачност и съмнителните аналитични решения в това конкретно изследване вероятно са довели до резултати, които в най-добрия случай са ненадеждни, а в най-лошия – опасно подвеждащи“, пишат авторите на критичния анализ от 2024 г.

Според Тори има два начина категорично да се установи причинно-следствена връзка между токсоплазмозата и шизофренията.

Първият е паразитът да бъде открит в мозъчна тъкан от починали пациенти с това заболяване. Вторият е да бъде намерено лекарство, което едновременно потиска паразита и подобрява клиничните симптоми при заразените хора. Това обаче е изключително трудна задача.

Прякото откриване на паразита в мозъка е много сложно и е възможно учените да търсят на неподходящото място или с неподходящи методи.

Дори при наблюдателните проучвания трябва да се вземат предвид множество променливи. Например съществуват различни щамове на T. gondii и някои от тях може да оказват различно влияние върху човешкото поведение.

Значение може да има и моментът на заразяване. Ако човек е изложен на паразита в детството, например, рискът от развитие на шизофрения в по-късна възраст може да бъде по-висок.

Важни са и индивидуалните особености. Някои хора изглеждат по-податливи на инфекции от други. Това също може да повлияе върху риска, свързан с излагането на паразита, пренасян от котките.

Важно е да се отбележи, че шизофренията засяга под 1% от пълнолетното население в световен мащаб и може да бъде свързана с различни фактори, а не само със заразяване с T. gondii.

Засега няма основание хората да се притесняват от домашните си котки и да се страхуват, че могат да развият шизофрения заради тях.

Ако T. gondii се предава от котките на хората, това вероятно става при контакт със замърсена котешка тоалетна, а не просто при гушкане на животното.

Освен това, дори при подобен начин на излагане на паразита, той не инфектира непременно мозъчните клетки на всеки човек.

Необходими са още много изследвания, за да се изясни влиянието на T. gondii върху мозъка, преди котките да бъдат свързвани категорично с развитието на психични разстройства.

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