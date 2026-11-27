Една емоция – любовта на футболистите и привържениците към техния отбор е основната нишка в мащабния документален разказ „Любовта е черно-бяла“ на режисьора Илиян Джевелеков.

Богатата стогодишна история на Локомотив Пловдив е изпълнена с разкази за възходи и падения, достойнство, талант, упорит труд и вяра в успеха. Филмът е и портрет на спортисти, фенове, граждани на Пловдив, изградили общност, която превръща клуба в нещо много повече от футболен отбор.

Сериалът проследява пътя на Локомотив от 1926 г. до днес – през поколения, легендарни личности, триумфи, трудни периоди и изпитания. Наред със спортните резултати, централно място в разказа заемат принадлежността, верността, паметта и идентичността на черно-бялата общност. Разказът за клуба неизбежно се преплита с историята на Пловдив, българския футбол и страната. Филмът е насочен не просто към привържениците на отбора, но и към всички, които се интересуват от историята на България, нейните спортни постижения, от съдбите на визионери и спортисти и от съдбовните обрати на последните 100 години, белязани от бурни политически и обществени промени.

Сред участниците в документалния разказ са личности, оставили трайна следа в историята на Локомотив и на българския футбол – Христо Бонев, Георги Василев-Гочо, Едуард Ераносян, Христо Колев, Мартин Камбуров, Димитър Илиев, синовете на Аян Садъков - Ерол и Аян, както и редица други футболисти, треньори, деятели и представители на общността. Непринудени и естествени, като в личен разговор със зрителя, те споделят своите истории – емоционални, забавни, неочаквани разкази за перипетиите и победите в своя живот в клуба. Техните спомени и свидетелства, съчетани с богат архив от фотографии, видеоматериали и документи, изграждат многопластов портрет на един клуб и хората около него.

„Любовта е черно-бяла“ е режисиран от Илиян Джевелеков, самият той потомствен привърженик на отбора. Сценарият е негово дело, в съавторство с Ангел Ангелов и Дончо Донев – изследователи и познавачи на историята на Локомотив Пловдив. Режисьор по монтажа е Александра Фучанска. Сериалът е продукция на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ в копродукция с „Мирамар филм“ – Илиян Джевелеков, Мила Войникова, Георги Димитров и Матей Константинов.

Първоначално замислен като пълнометражен документален филм, проектът прераства в сериал, след като над 20 часа заснет материал, архивни фотографии, видеа и документи разкриват мащаб, който изисква повече време и пространство. В продължение на повече от осем месеца Илиян Джевелеков и режисьорът по монтажа Александра Фучанска работят върху структурата и монтажа на продукцията. След приключване на монтажа с работата по графичния дизайн и визуалните ефекти на сериала се заема един от съвременните топ аниматори в България, носител на многобройни фестивални награди у нас и в чужбина – Свилен Димитров. Петко Манчев - неизменният композитор на филмите на Джевелеков – поема ангажимента за качествения звук и саунд дизайн на сериала, в който основен диктор е популярният радиоводещ и фен на Локомотив – Драгомир Симеонов.

Четирите епизода обхващат различни периоди от историята на клуба – от създаването му през 1926 г. до юбилейната 2026 година.

Първата среща на локомотивската общност със сериала ще бъде на 5 декември, когато един от епизодите ще бъде представен ексклузивно в рамките на 20-ото издание на традиционната „Черно-бяла Коледа“.

От 6 декември и четирите епизода ще бъдат достъпни ексклузивно в платформата Neterra.TV PLUS за наем със 7-дневен период на достъп. Дигиталните билети за гледане са в продажба от 26 ноември. Във връзка с началото на продажбите Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ е подготвила и специални награди за зрителите, закупили билети в периода на предварителните продажби.

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