По повод Световната седмица на предприемачеството гост на подкаста ITPG Talk беше Николай Галинов, Head of SEO в Netpeak България. Епизодът е публикуван на 20 ноември 2026 г. в YouTube канала на Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“ във Варна. Разговорът е воден от ученици.

Николай Галинов се занимава със SEO от 2008 г. На личния си сайт той публикува и безплатното ръководство „От SEO към GEO“. Освен че е Head of SEO в Netpeak България, ръководи работната група „Бранд“ към ИКТ клъстер - Варна.

Основната тема беше как се променя търсенето в интернет. По думите на Галинов доскоро за бизнеса са били най-важни позициите в Google. Сега фокусът се измества към видимостта: дали търсачките и AI асистентите показват и цитират даден сайт. Той посочи, че в Google вече има AI отговори, които дават директен отговор на потребителя, и според него това намалява желанието да се отваря самият сайт.

Галинов обясни, че GEO (Generative Engine Optimization) е тясно свързано със SEO: за добро присъствие в ChatGPT, Gemini и други асистенти сайтът пак трябва да е технически изправен и да има добро SEO. Като честа грешка той посочи блокирането на достъпа на AI до сайта, например през Cloudflare, заради големия трафик от ботове.

Според госта AI системите цитират бизнеси, които споделят знания и експертиза. Той даде като примери участие в подкасти и интервюта, публикации в медии и отзиви в платформи като Google Business Profile, Tripadvisor и Trustpilot.

По думите на Галинов от години се говори, че SEO ще умре, но органичният трафик от Google не е изчезнал.

В края на епизода гимназията подари на госта поставка за телефон, изработена от трима ученици.

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