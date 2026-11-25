Лекарства за отслабване като Ozempic и Mounjaro могат да бъдат свързани с бързо увеличаване на плътността на гърдите, което затруднява откриването на ракови образувания при мамография.

Това показва ново изследване, което ще бъде представено на годишната среща на Радиологичното дружество на Северна Америка, пише National Geographic.

„Хората говорят за „лицето на Ozempic“ - бръчките и хлътването на бузите вследствие на бързото отслабване. Това, което наблюдаваме тук, е „гърдите на Ozempic“, заяви Ева Гомбос, специалист по образна диагностика в болницата „Бригъм енд Уиминс“ в Бостън и водещ автор на изследването.

Учените сравнили мамографските изследвания на повече от 100 жени преди започването на терапия с GLP-1 медикаменти и най-малко година след това.

При 63% от участничките е установено увеличаване на плътността на гърдите, а 27% са преминали от категория с ниска към категория с висока плътност.

Промяната е от значение, тъй като високата плътност на гръдната тъкан е свързана с повишен риск от рак и затруднява откриването на тумори.

„Това е най-голямото предизвикателство в радиологията - ракът може да бъде невъзможен за откриване“, обясни Джийн Сийли от Университета на Отава.

Повече от една пета от участничките са били извикани за допълнителни изследвания. На четири жени са направени биопсии, като всички резултати са били отрицателни.

Средно участничките са отслабнали с около 18 килограма. Учените обясняват, че при загуба на тегло мастната тъкан в гърдите намалява по-бързо от жлезистата и съединителната тъкан, което води до повишаване на относителната плътност.

Все още не е установено дали тази промяна увеличава риска от рак. „Жените не бива да се тревожат“, подчерта Гомбос.

Тя препоръчва пациентките, които са отслабнали значително с подобни медикаменти, да уведомяват лекарите при следващата си мамография.

Експертите посочват, че промените могат да бъдат естествена последица от отслабването, а не признак за онкологично заболяване. Въпреки това препоръчаните допълнителни изследвания не бива да се пропускат.

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