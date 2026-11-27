Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди по категорично агресията срещу срещу български привърженици на "Левски" по време на футболния мач с "Олимпик" Марсилия, предаде "Франс прес", като цитира изявление на Елисейския дворец.

"Подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство и тези действия няма да останат ненаказани", заявява френският президент.

Политически скандал след нападенията над феновете на Левски в Марсилия (видео)

Актове на насилие между агитките избухнаха още преди срещата и продължиха и на трибуните на стадион "Велодром" в Марсилия. В самото начало на мача се стигна до бой и размяна на факли и ракети. Ранени са 11 български фенове, един - с тежка черепно-мозъчна травма.

По-рано премиерът Румен Радев написа във Фейсбук, че е разговарял с Макрон за нападението. Радев благодари на френския държавен глава за личната му ангажираност със случая и изрази очакване извършителите на нападенията да бъдат подведени под отговорност. Двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

Преди началото на двубоя стотици фенове на французите отидоха при местата на българската агитка и започнаха да атакуват феновете. С

Стадион "Велодром" се превърна в бойно поле, а португалският делегат не разреши да бъде прекратен мачът, каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

Президентът Илияна Йотова заяви, че френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията на стадиона в Марсилия и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на привържениците на "Левски".

От външното ни министерство категорично осъдиха нападенията.

Лидерите на политическите сили у нас също осъдиха агресията.

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