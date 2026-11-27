Между 2 и 5 ледени дни ни очакват след неделя – температурата няма да се повиши нито за секунда над 0 градуса. Това ще бъде изпитание за цялата пътна мрежа, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

От 1 декември в цяла Източна Европа, включително и на Балканите, идва ледена епоха – само че няма да е толкова забавна, както във филма. Ще продължи да бъде студено чак и след 8 декември. Засега моделите докъм 12 декември дават едно под нормално време“, каза още климатологът.

Ще има заледявания, по морето ще духа силен вятър.

„На върховете ни очаква брутално мразовито време – минус 25 градуса минимална и около минус 15 градуса максимална температура“, обясни Георги Рачев.

Леко затопляне ни очаква в четвъртък-петък другата седмица с положителни максимални температури в Югоизточна България. Те обаче много трудно ще превишават 7-8 градуса, уточни той.

По думите му най-сериозната снежна покривка може да достигне и до 30 см.

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