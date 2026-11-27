На, 26 ноември 2026 г., турската компания Kıraç Galvaniz (TCK) официално информира своите инвеститори, че чрез създаден в България консорциум е подписала договор на стойност 32 125 000 евро без ДДС, или 38 550 000 евро с ДДС. Договорът обхваща ремонта и поддръжката на системите за пътна безопасност в Северозападна и Югозападна България за срок от една година, като предвиденото начало на дейността е 1 декември 2026 г., съобщава Институтът за пътна безопасност.

Турската компания съобщава още, че очаква резултатите от други две обществени поръчки, в които участва в България.

Още преди три месеца ИПБ знаеше кой ще спечели тази обществена поръчка и публично предупреждаваше за това. Днес се случи точно това, което прогнозирахме. В продължение на месеци ИПБ сигнализира българското правителство за сериозни съмнения за нарушения, свързани с доставката и монтажа на турски мантинели по републиканската пътна мрежа, заявяват от организацията.

Според Института на този фон е особено показателно, че информацията за договор за десетки милиони евро достига до българската общественост чрез борсово съобщение, предназначено за турските инвеститори.

Затова ИПБ настоява МРРБ, АПИ и държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД да отговорят незабавно на следните въпроси:

Кой е възложителят по подписания днес договор?

Кои са българските партньори на турската компания в консорциума?

Има ли връзка между този договор и вече доставените и монтирани турски мантинели по българските пътища?

Кои са останалите две обществени поръчки и каква е тяхната стойност?

Кога ще бъдат публично оповестени договорът, единичните цени и техническата документация?

Подчертаваме, че Институтът за пътна безопасност няма претенции към турския производител. Нашите претенции са към прозрачността, законосъобразността и начина, по който българските институции разходват обществения ресурс и гарантират безопасността на гражданите.

Недопустимо е турските инвеститори да бъдат по-добре информирани за разходването на парите на българските данъкоплатци от самите български граждани.

Защо българските институции продължават да мълчат? Какво налага това мълчание и в чий интерес е то?

Очакваме незабавна публична реакция от правителството на Румен Радев, завършва писмото на ИПБ.

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