За трета поредна година Община Елин Пелин подкрепя двойките с репродуктивни проблеми с кампанията „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!".

На 27 ноември в 18:00 ч. над един милион коледни светлини ще грейнат в града, обещават от общината. Шопското коледно градче на България отваря врати с нова празнична украса, безплатна ледена пързалка за децата, приказен коледен базар и благотворителна кауза, с чиято подкрепа вече са родени четири бебета.

Тази зима всички деца до 14 години ще се пързалят безплатно на ледената пързалка в град Елин Пелин, а билетите за възрастни ще бъдат под формата на дарение за каузата за повече бебета. Дарените приходи ще постъпят във фонда за подкрепа на семейства от общината, които мечтаят за рожба.

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