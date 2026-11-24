25 договора с фирма, собственост на майката на финансовия мениджър на болницата д-р Стоян Маджаров, обезщетения за близо 120 хил. евро за пет месеца и липсващо имущество, констатира одит на Столична община в Четвърта градска болница.

Резултатите от проверката бяха представени на брифинг от председателя на здравната комисия в Столичния общински съвет Ваня Григорова и общинските съветници от „Спаси София“ Борис Бонев и Пламена Терзирадева. Комисията ще сезира компетентните институции, включително прокуратурата.

Още през 2024 г. Столичният общински съвет решава Четвърта градска да се влее във Втора. Тогавашният изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров не подава в срок заявлението за вписване и процедурата е прекратена. В началото на 2026 г. той иска заем от общината. Последващите проверки установяват, че заплатите за декември и януари са платени частично, а за февруари изобщо не са изплатени. В същия период ръководството продължава да назначава служители и да сключва допълнителни договори.

Скандалните действия на ръководството показаха, че целта е умишлен фалит на болницата. С колеги от здравна комисия поискахме да бъде извършен одит, тъй като имаше сигнали за умишлена безстопанственост и институционален чадър над ръководството. Успоредно с това на 22 април сменихме борда, одобрихме заем за болницата и взехме ново решение за вливане във Втора градска. Благодарение на новото ръководство, бяха прекратени редица договори, които ощетяват лечебното заведение. Извършеният одит доказа нашите опасения, като един от многото примери е трудов договор с основна заплата, преизчислена към пълен работен ден, в размер на 24 000 лв. Време е да бъде потърсена наказателна отговорност за тези, които са злоупотребявали с обществен ресурс, заяви Ваня Григорова.

Само за една година бившето ръководство на Четвърта градска довежда болницата от печалба към над 1,2 млн. лв. загуба. Одиторите установяват, че болницата е сключила 25 договора с „Каспес“ ЕООД - за ремонти, видеонаблюдение, поддръжка на сайт, вендинг автомати и диспенсъри за вода.

Фирмата е основана от служител на болницата, заемал длъжностите „Финансов мениджър“ и „Мениджър покупко-продажби“, а впоследствие е прехвърлена на майка му. По 24 от договорите са платени близо четвърт милион лева. Одиторите посочват риск от фаворизиране и частен интерес.

Това е само един от начините за фалиране на болницата. Установени са редица нарушения, свързани с договорите на служителите. В един от проверените случаи болницата изплаща на служител 22 хил. евро обезщетения по два трудови договора. Има обаче и допълнителни договори, по един от които са му платени шест заплати като обезщетение за неспазено предизвестие, въпреки че срокът е спазен. Ден след прекратяването на основния му договор той отново е назначен в болницата, този път на ръководна длъжност. При частичната инвентаризация одиторите установяват и липси на компютърна техника, камери, телевизори, мебели и кафеавтомат. Имуществената вреда по балансова стойност е близо 14 хил. евро, посочи Борис Бонев.

„Старият борд беше сменен, без да бъде освободен от отговорност. Ще предложим от името на здравната комисия одитът да бъде изпратен на прокуратурата и на останалите компетентни институции. Искаме да се установи кой е вземал решенията, кой е бил длъжен да ги контролира и как болницата ще си възстанови вредите. А ако се подготвя назначение на д-р Маджаров в Пета градска, настояваме то да бъде преосмислено“, заяви Пламена Терзирадева.

Според членовете на здравната комисия одитът потвърждава тенденцията към умишлен фалит на общинските лечебни заведения и закриването на болнични легла, за да се "отвори" възможност за частните инвеститори.

Д-р Маджаров и членовете на борда Георги Хорозов и Томи Попмарков бяха освободени от СОС през април тази година. Мотивите бяха критично финансово състояние, управленски дефицит и просрочени задължения от 773 073,32 евро към февруари 2026 г., установени след проверки и изслушвания в здравната комисия.

На 24 ноември 2026 г. общински съветници подадоха сигнал за нарушения в Четвърта градска болница, като отправиха обвинения към бившия изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров във връзка с 25 договора с една фирма и липси за 34 000 евро.

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