16-годишно момче удари с юмрук 57-годишен служител на филиала на Спешна помощ в град Искър. Атаката е станала през нощта, а нападателят е задържан за 24 часа, съобщи Нова тв.

Младежът пристигнал в пункта, придружен от близък, в ранните часове на 26 ноември пиян и с порезна рана на ръката. Още при първоначалния контакт с медицинския екип към служителите били отправени словесни нападки.

Това разказа директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Плевен д-р Александър Тодоров в ефира на „Здравей, България“.

Въпреки агресивното поведение медиците оказали необходимата помощ и успели да спрат кървенето и да превържат раната.

„Шофьорът, който е бил там, подпомагайки екипа, за съжаление бива ударен от въпросния пациент“, разказа директорът на ЦСМП – Плевен. По думите му ситуацията била овладяна след бързата намеса на полицията от районното управление.

Пострадалият шофьор няма сериозни наранявания.

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