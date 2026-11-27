През тази есен пакетът за дентално лечение по НЗОК беше увеличен. Кои са новите дейности, включени в настоящия?

От 1 ноември 2026 г., всяко здравноосигурено лице над 18-годишна възраст, потърсило дентална помощ, има право да получи четвърта лечебна дейност, която може да бъде поставяне на пломба (обтурация) или вадене на зъб (екстракция).

Дентална помощ по НЗОК за деца

До 18-годишна възраст пациентът има право на обстоен преглед, включително снемане на зъбен статус (не се доплаща).

Пакетът включва четири лечебни дейности, включително до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Лечебните дейности са следните:

- пломбиране на зъб с химичен композит, няма доплащане от пациента;

- вадене на временен зъб с анестезия, няма доплащане от пациента;

- вадене на постоянен зъб с анестезия, няма доплащане от пациента;

- лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб, пациентът заплаща 2,40 евро;

- лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб, пациентът заплаща 3,07 евро;

Дентална помощ за здравноосигурените над 18 години

Всяко ЗОЛ над 18г., потърсило дентална помощ, има право да получи:

- обстоен преглед, включително снемане на зъбен статус (пациентът не доплаща). Бременните имат право на допълнителен преглед.

- пломба с химичен композит (пациентът доплаща 2,05 евро);

- вадене на постоянен зъб с анестезия (пациентът доплаща 2,05 евро).

За една календарна година здравноосигурените над 18 г. вече имат право на преглед и четири лечебни дейности.

Какво заплаща Здравната каса за възстановяване на дъвкателния апарат?

Това са дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени здравноосигурени лица с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата (пациентът не доплаща).

В тези случаи НЗОК заплаща и „Изработка на медицинско изделие тотална горна/долна цяла плакова зъбна протеза“ в размер на 31,06 евро.

Заплаща ли НЗОК хирургична помощ?

Специализираната хирургична дентална помощ за здравноосигурени лица над 18 год. възраст включва:

- обстоен преглед - пациентът не доплаща;

- инцизия в съединителнотъканни ложи (малък хирургичен разрез с упойка, с който лекарят отваря натрупаната в дълбочина гной), включително анестезия - пациентът доплаща 3,83 евро;

- вадене на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия - пациентът доплаща 6,90 евро;

- контролен преглед след извършени инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - пациентът доплаща 0,41 евро.

Специализираната хирургична дентална помощ за здравноосигурени лица до 18 год. включва:

- специализиран обстоен преглед - пациентът не доплаща;

- инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - пациентът заплаща 1,53 евро;

- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия - пациентът заплаща 2,56 евро;

- контролен преглед след извършени инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - пациентът заплаща 0,41 евро;

Може ли да се прехвърлят неизползвани дейности за следващата година

Пакетът от дентални дейности, заплащан от НЗОК може да се използва само в рамките на календарната година. Неизползваните процедури не могат да се прехвърлят в следващата.

Какво не плаща Касата

В случаите когато лицето изрично предпочете материали, методики или средства невключени в посочения пакет то дължи заплащане извън регламентираното такова за дейности, финансирани от бюджета на НЗОК.

Здравноосигурените лица дължат заплащане и в случаите когато лицето е получило полагащия му се обем дейности и желае да продължи лечението си; необходимото лечение не е включено в договорения пакет дентални дейности.

Задължително ли е да се носи здравноосигурителна (синята) книжка

Здравноосигурените лица получават договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и представяне на валидна здравноосигурителна книжка (ЗОК) /притурка към ЗОК на избрания лекар по дентална медицина.

Има ли избор на личен зъболекар

За разлика от общопрактикуващите лекари, при които има изискване за регистрация, всеки пациент може да избере лекар по дентална медицина, който има сключен договор с НЗОК, на територията на цялата страна, за всяка една от денталните дейности, които се полагат по линия на НЗОК.

Зъболекар по Каса от друго населено място

На територията на цялата страна, може да се избере лекар по дентална медицина, независимо от адресната регистрация.

Следете новините ни в :