Посланикът на Украйна в Германия омаловажи спада в обществената подкрепа за германската военна помощ за страната му, като заяви, че няма причина за паника, предаде БТА.

Олексий Макеев заяви пред германския вестник „Райнише пост“, че приема сериозно резултатите от скорошно социологическо проучване, но отбеляза, че анкетираните не са били питани дали доставките на оръжие за Украйна трябва да бъдат прекратени.

По думите му други проучвания показват по-висока степен на подкрепа. „Ето защо не виждам причина за паника“, отбеляза Макеев.

Проучване на социологическата агенция „Форза“, поръчано от фондация „Кьорбер“, показва, че през септември 46% от анкетираните подкрепят германската военна помощ за Украйна спрямо 59% година по-рано.

Междувременно 53% са против подобна помощ при 39% през 2025 г. В проучването са участвали 1501 избиратели с право на глас.

Макеев се позова на друго проучване, проведено през октомври по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф (ZDF), в което на анкетираните са били предложени повече възможности за отговор в сравнение с допитването на „Форза“. Според резултатите 63% подкрепят или увеличаването на европейската военна помощ за Украйна, или запазването ѝ на сегашното равнище.

Посланикът заяви, че резултатите от проучванията отразяват нарастващата умора от войната и медийното ѝ отразяване, както и желанието за мир – нещо, което по думите му украинците искат повече от всички останали.

Той добави, че в личните си разговори не е забелязал признаци на отслабване на подкрепата, като посочи 300-те партньорства между украински и германски градове и общини.

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