Акушер гинеколог от Пловдив е новият директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", съобщиха от здравното министерство.

Д-р Калинов завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1988 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия - София. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив.

Има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в Общинска болница Симеоновград, ДКЦ 5 – Пловдив, МЦ „Медикус Тракия“ и Клиника „Медикус Алфа“. В периода 2019–2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив.

Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването. В периода 2019-2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

Любопитна подробност е, че новият директор на ИАМН има практика като акушер гинеколог в медицинския център към СХБАЛ „Медикус Алфа“, чието разрешение за лечебна дейност беше отнето на 29 септември 2026 г. от министър Ивкова след проверки и доклад на „Медицински надзор“. Това е медицинският център, в който почина дете след пълна упойка при лечение на зъби.

На 13 ноември 2026 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря предварителното изпълнение на заповедта, с което болницата продължава да работи в пълен обем до приключване на съдебния спор.

Реанимиране на стари кадри

Според източници на OFFNews назначението на новия директор е повод за възстановяването в длъжност на някои "особено ценни кадри" от времето на Иванка Динева. Такъв е случаят с Християн Гьошев, който при управлението на Динева беше назначен на няколко договора. За широкоспектърния специалист писахме в разследването ''Медицински надзор'' за наши хора - в рамките на умерения прогрес и Прогресивна България".

Известният по-скоро с пиар дейността си в сферата на шоубизнеса Гьошев е със специалност "Национална сигурност", придобита в УНСС, където по-късно продължава академичното си развитие като докторант към катедра "Национална и регионална сигурност".

В професионалната му визитка четем: PR специалист – управлява имиджа и връзките с медиите на редица популярни личности, брандове и бизнесмени в България; организатор на събития и продуцент – създател, организатор и лицензиант на популярните светски и благотворителни награди „Знаменитост на годината“ и „Знаменитост на България“. Известен е и с организирането на различни благотворителни каузи например в подкрепа на фондация „Искам бебе“.

С тази експертиза Християн Гьошев бе назначен за главен инспектор в дирекция "Контрол на медицинските дейности и права на пациентите" през 2024 г. А със заповед на Иванка Динева от 19 май 2025 г. му бе възложено да изпълнява и длъжността „системен администратор“ в същата дирекция. Длъжността изисква бакалавър по информатика, какъвто Гьошев не притежава, констатира проверката на Инспектората.

Но професионалните му ангажименти към ИАМН не спират дотук. Като особено ценен служител, с граждански договор от 2024 г. той поема и позицията "Връзки с обществеността и информационна дейност". Колко ефективен е бил на тази длъжност показа и разследването ни, което констатира занемарена интернет страница на инициативата "Да! За живот!", спорадични публикации за донорството и трансплантациите в социалните канали на ИАМН и липса на ефективен контакт с медиите.

Търсене за професионалните амбиции на Гьошев през настоящата година го откри в листата с кандидат-депутатите от ДПС Ново начало в 26 МИР София област за отминалите парламентарни избори.

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