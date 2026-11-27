40% от автобусния пробег в столицата да бъде възложен на частен превозвач, докато общинското дружество запази водещия си дял от 60% и премине през планиран оздравителен план.

Това предвижда предложение на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров и съветниците от „Синя София“ Ивайло Йонков и Иван Сотиров за оздравяване на Столичния автотранспорт и модернизация на градския транспорт.

Целта на реформата е да се преодолеят системният недостиг на водачи, амортизираният автопарк и ежедневните пропуснати курсове, без да се натоварва общинският бюджет и без да се променят цените на превозните документи за пътниците, обясни Ивайло Йонков от „Синя София“.

„Разделяме автобусната мрежа на здрава и болна част. Оставяме и запазваме здравата част на „Столичен автотранспорт“ - това са около 60% от всички автобусни линии. Така за тях ще имаме достатъчно шофьори, на които връщаме нормалното работно време без опасния извънреден труд, и там оставяме изправните и по-нови автобуси, а бракуваме опасните стари автобуси над 12 години. Останалите до 40%, или болната част - линиите, за които общинската фирма няма нито хора, нито изправни автобуси, плюс новите линии за кварталите - даваме на открит и честен конкурс на частен оператор. Самият конкурс ще бъде обявен в бюлетина на Европейския съюз, така че участие в него ще могат да вземат както български, така и чуждестранни превозвачи. Предложението гарантира, че Столичната община запазва 100% от контрола върху маршрутите, разписанията, цените на билетите, социалните карти и екологичните стандарти. Външният оператор ще трябва да осигури чисто нови, нископодови и климатизирани автобуси и собствена гаражна база изцяло за своя сметка, а цената на километър пробег няма да може да надвишава референтната цена на „Столичен автотранспорт“, каза още Йонков.

През декември 2028 г. изтичат действащите договори на общинските транспортни оператори, а съгласно европейския регламент общината е длъжна да публикува предварително обявление в Официален вестник на ЕС поне една година по-рано, посочи председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров.

Докладът ще бъде гласуван на заседанието на градския парламент на 3-ти декември.

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