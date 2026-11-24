За първите три месеца на 2026 г. в НЗИС са отчетени 400 сигнала за фиктивни хоспитализации, а проверките на Здравната каса са 1900. Констатирани са 56 нарушения.

Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в коментар за контрола върху изразходването на средствата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Всички данни в системата са обективни и на тяхна база се предприемат действия, подчерта тя.

Важен елемент от този дигитален контрол е при изпращането на екипи за проверки от отделните институции те да разполагат с данни от националната информационна система, които да позволяват извършването на по-фокусирани проверки и постигането на т.нар. разходна ефективност, подчерта тя.

По думите ѝ от затягане на контрола се нуждае и другото перо от бюджета на НЗОК – лекарствата и тяхното отпускане. „Въведохме продуктовия код на опаковката в НЗИС. Той се сверява за всяко предписано лекарство, а при несъответствие се блокира отпускането и медикаментът не се предоставя на пациента“, разясни Ивкова.

Тя информира, че при съвместни проверки на ДАНС, НЗОК и МВР са установени над 1 млн. евро неправомерно получени средства в 21 аптеки в 12 области. Преди въвеждането на новата функционалност грешките при отпускане на лекарства в аптеките са били 0,30%, а сега са 0,02%. Всеки месец се проверяват над 3 млн. рецепти в повече от 2400 аптеки, посочи министърът.

Финализирано е и изграждането на регистър на търговците на лекарствени продукти на едро. С новата функционалност се осигурява проследимост на лекарствата по цялата верига – от склада до аптеката и пациента.

Образните изследвания ще бъдат достъпни в единна национална платформа. Пациентите няма да трябва да представят снимки и дискове от образните изследвания, посочи още Катя Ивкова.

В профила в „еЗдраве“ и в мобилното приложение всеки ще получава информация и за своето дентално здраве. Държавният здравен контрол вече работи с новата система. С нея работят 1800 инспектори, изтъкна министърът.

Предвижда се и създаването на портал за специализанти, в който ще бъдат публикувани обяви, бази за обучение, свободни позиции и информация за възнагражденията.

Всеки може да види в „еЗдраве“ колко е платила НЗОК за всеки негов преглед, изследване и лечение. Така гражданите ще имат достъп до информация за средствата от публичния бюджет, изразходвани за тяхното здравеопазване, подчерта здравният министър.

До края на годината предстоят още шест стъпки за надграждане на системата. Сред тях са въвеждането на пациентско резюме, възможност за оценка на качеството от пациента и пълна дигитализация на решенията на лекарските комисии, стана ясно от думите на Катя Ивкова. „Поехме ангажимент за дигитализация и продължаваме по начертаните стъпки“, обобщи тя.

Една от основните цели е ефективното управление на публичните средства в здравеопазването. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи новостите в системата за контрол и също е участвал в разработването на новата функционалност.

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов подчерта, че Касата не притежава парите за здраве, а ги пази. Всяко евро за дейност, която не е извършена, е евро, отнето от някой здравноосигурен гражданин. „Затова обръщаме правилото – първо проверка, после плащане. В аптеките всяка рецепта и всяка опаковка се проверяват, преди Касата да плати“, отбеляза той.

Контролът от страна на пациента трябва да бъде превантивен, а не постфактум, смята председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Създадена е междуведомствена постоянно действаща комисия за проверка на достоверността на издадените решения на ТЕЛК, съобщи още здравният министър.

„Започваме по-фокусирани проверки за това има ли или няма фалшиви решения на ТЕЛК“, подчерта тя, като обясни идеята на новата функционалност „Финансов профил“ в НЗИС.

„Здравното досие на всеки от нас е в телефона. През последните шест месеца увеличихме броя на потребителите на приложението „еЗдраве“, подчерта министърът. По думите ѝ в здравното досие вече има не само информация за прегледи, изследвания и здравен статус, но и финансова информация за всеки потребител. Разкрити са и над 140 изнесени пункта за улесняване на сдвояването с приложението. То може да бъде направено и от личните лекари.

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