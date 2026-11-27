Рекорден брой български семейства ще се включат в безплатните прегледи при репродуктивни специалисти в рамките на традиционната коледна инициатива „Дни на донорството", съобщават от фондация „Майки за донорството".

Събитието ще се проведе от 1 до 5 декември 2026 г. включително съвместно с МБАЛ „Надежда" в гр. София, ж.к. „Красна поляна", ул. „Блага вест" 3.

И в тазгодишното издание на инициативата пациентите ще бъдат преглеждани от репродуктивните специалисти д-р Георги Стаменов, д-р Събина Персенска, д-р Теодора Тихомирова, д-р Стела Чапанова, д-р Мила Кайрякова и д-р Петко Илиев.

Защо над 800 семейства потърсиха нов път към мечтаното дете?

Въпреки че в България работят над 30 репродуктивни центъра и десетки представители на чуждестранни клиники, много български двойки не успяват да сбъднат мечтата си за дете бързо и максимално лесно.

Това мотивира над 800 семейства да потърсят помощ в инициативата „Дни на донорството" 2026. Част от тях вече имат неуспешни инвитро опити у нас и в чужбина, а други тепърва тръгват по този път и се притесняват да не изгубят ценно време.

В рамките на кампанията са записани часове на 170 семейства, които никога досега не са прекрачвали прага на репродуктивните специалисти в болница „Надежда". Заедно с лекарите, медицинския екип и с подкрепата на фондацията те ще търсят отговори и нов път към децата, за които мечтаят.

От фондация „Майки за донорството" уточняват, че настоящата инициатива не е насочена към семейства, нуждаещи се от донор, тъй като организацията подкрепя тези двойки целогодишно.

Изводи от 13 години опит

Вече 13 години „Дни на донорството" е коледна инициатива, посветена на възможността всяко семейство, което желае деца, да сбъдне мечтата си. Това е донорство на споделеност, защото всички – организаторите, участниците, дарителите и посетителите в благотворителния базар, приятелите на каузата и медиите – допринасят за раждането на нов живот.

Най-важните изводи от безплатните прегледи, които фондацията и медицинският екип провеждат вече 13 години, показват, че проблемът се открива по-лесно, когато мултидисциплинарен медицински екип работи едновременно с жената и мъжа. Невинаги причината за липса на бременност е сериозен здравословен проблем - при част от двойките само с точни изследвания и целенасочени действия могат да се постигнат естествени бременности.

Благотворителен базар

И тази година за настоящите пациенти на МБАЛ „Надежда" ще има от традиционните подаръци на инициативата – раждане, замразен ембриотрансфер, PGT изследвания на ембрион, разширено изследване (спермограма) и инвитро с донорска яйцеклетка, като всички подаръци са умножени по две.

Фондация „Майки за донорството" отправя специална благодарност към жените и мъжете, станали донори на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони с нейна подкрепа – без този акт на човечност много семейства не биха могли да станат родители. Представителите на фондацията ще бъдат на разположение целодневно по време на инициативата и очакват всички съпричастни с каузата на благотворителния базар в болницата по време на „Дните на донорството". Събраните средства ще бъдат насочени към семейства с репродуктивни проблеми.

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